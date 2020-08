Covid en France – L’obligation du port du masque s’étend à Marseille L’obligation de porter le masque sera étendue dès dimanche à Marseille et dans plusieurs grandes villes et communes touristiques des Bouches-du-Rhône.

Le masque est déjà obligatoire depuis le 8 août dans certains quartiers de Marseille (archives). KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER

Des mesures sont prises dès demain, afin de faire face à un pic de contamination dans les Bouches-du-Rhône Marseille est concernée ainsi que plusieurs grandes villes et communes touristiques du département, a annoncé le préfet samedi.

Déjà obligatoire depuis le 8 août dans certains quartiers de la cité phocéenne, notamment autour du Vieux-Port, le port du masque sera étendu à l’ensemble des sept premiers arrondissements de Marseille – les plus centraux – (qui en compte 16), a indiqué Pierre Dartout lors d’une conférence de presse.

Deux types de communes sont visées par l’arrêté: «les communes les plus importantes du département qui disposent d’un centre attractif et dense», comme Aix-en-Provence et Arles, mais aussi les communes les plus touristiques, qu’elles soient en bord de Méditerranée, comme Cassis, La Ciotat, Carry-le-Rouet, ou dans l’intérieur des terres comme Saint-Rémy-de-Provence et Les Baux-de-Provence.

Quatorze communes en tout sont concernées et, pour chacune, «le périmètre a été délimité en accord avec les maires». L’obligation est aussi étendue «aux espaces extérieurs des centres commerciaux comme à Plan-de-Campagne», une vaste zone de magasins proche de Marseille.

Dès lundi, des renforts de police sont attendus sur l’ensemble du département et 703 opérations de contrôle seront menées, a annoncé Denis Mauvais, directeur de cabinet du préfet de police, qui a ajouté que «des contraventions ont déjà été dressées à Marseille».

Retrouvailles familiales

Le département, à l’instar de Paris, a dépassé cette semaine un «seuil d’alerte» selon le directeur adjoint de l’Agence régionale de santé, Sébastien Debeaumont. Le 15 août, le taux d’incidence du virus dans les Bouches-du-Rhône est de 58,40 pour 100’000 habitants, contre 47,1 une semaine plus tôt.

La classe d’âge la plus impactée est celle des 20-40 ans, a ajouté M. Debeaumont, qui a mis en garde contre des clusters (foyers de contamination) provoqués par des retrouvailles familiales, notamment des mariages.

«Il est clair que plusieurs ingrédients continuent à la dégradation des indicateurs dans le département, d’une part la dimension touristique mais aussi le fait que beaucoup d’habitants ont décidé de passer les vacances ici», a dit M. Debeaumont.

Le préfet a également pris un arrêté obligeant toute personne de plus de 11 ans à porter le masque «lorsqu’elle se situe dans un espace d’attente pour accéder à un transport en commun terrestre, fluvial ou maritime», comme les arrêts de bus.

ATS