Réédition romande en France – «L’Obscur» rayonne au format poche chez Gallimard

C’est une première pour le petit éditeur Hélice Hélas, à Vevey. Le roman d’anticipation «L’Obscur» du Lausannois Philippe Testa, que la maison a publié en 2020, vient d’être réédité en poche dans la prestigieuse collection Folio SF de Gallimard. L’ouvrage y côtoie désormais les écrits d’Isaac Asimov, Philip K. Dick ou Alain Damasio.

D’autres textes romands ont bénéficié d’une réédition française en poche, mais il s’agit de littérature générale. Chez Folio figure par exemple «Hiver à Sokcho» d’Elisa Shua Dusapin. Dans la déclinaison «SF» par contre, on ne compte que le Lausannois Olivier Sillig en 2000 avec «Bzjeurd» et la Genevoise Laurence Suhner dès 2017 avec sa trilogie «QuanTika», mais leurs textes avaient été d’abord édités par L’Atalante, référence française en matière de science-fiction, fantasy et romans d’anticipation.