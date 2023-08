Littérature romande – L’obscure séduction du pouvoir Le Lausannois Philippe Testa observe la fascination exercée par un animal politique sur deux de ses admirateurs que tout oppose. Caustique et troublant. Caroline Rieder

Avant la déferlante de la rentrée littéraire, profitons de revenir sur un roman paru il y a plusieurs mois déjà, dont la thématique n’aura rien perdu de son acuité à la rentrée. Dans «Pouvoir», l’auteur lausannois Philippe Testa explore, par la fiction, l’ascension d’un politicien charismatique. Pour mieux décrire cet tribun qui plaît aux femmes et fait rejaillir un peu de sa virilité conquérante chez ses admirateurs masculins, le dispositif narratif fait se croiser les points de vue de deux hommes, qui n’ont a priori rien en commun.

Dans des chapitres alternés aux styles très différents s’expriment Alban Morvan, écrivain parisien désabusé qui se décrit lui-même comme «lâche et lymphatique» et qui tente de «repousser le marasme, le retour de l’obscur», dans un monde où l’on cherche le bonheur «mais on ne trouve que l’informe et l’immonde», et Michel Legrand, un ouvrier d’une usine agroalimentaire de banlieue, qui admire le nouveau leader parce qu’il «dit les choses comme elles sont. Il est clair… Lui cherche pas à nous embrouiller.»

À travers ce double regard, l’on perçoit sur quelles failles sociales joue l’arriviste politique, mais aussi son ambition démesurée, qui repose sur sa capacité de séduction, mais aussi sur une organisation érigée en véritable machine de guerre, dans laquelle tant «l’écrivain iconique» que le modeste employé vont se faire prendre.

Inspiré par Trump

Entre enrôlement de sympathisants dans le monde ouvrier, séduction des élites intellectuelles et intimidation musclée quand il rencontre des résistances, le mouvement Vers l’Avant a des méthodes de régimes totalitaires. Si le nom rappelle bien sûr En marche, ce leader aussi beau que dangereux emprunte à diverses figures, passées et contemporaines. L’idée est d’ailleurs venue à Philippe Testa lors de l’élection de Donald Trump.

L’auteur sacré Romand des Romands avec «Sonny» continue ici à peindre sans concession la société actuelle. Alternant narration efficace chez Legrand et brassages d’idées dans la bouche de Morvan, le roman au ton caustique a le grand mérite de faire réfléchir, sans négliger de faire sourire, parfois jaune… Dans son précédent livre «L’obscur», réédité chez Folio SF (Gallimard), Philippe Testa recourait à l’anticipation pour jeter un antihéros dans un monde en déliquescence. Ici, nul besoin de prendre de l’avance pour épingler les démagogues capitalisant sur les espoirs déçus. Ils sont déjà bien là.

Caroline Rieder est journaliste à la rubrique culture-société depuis 2013. Elle s'occupe en particulier de la littérature romande, mais se penche aussi avec intérêt sur la littérature jeunesse, et divers sujets culturels et sociétaux. Plus d'infos @caroline_rieder

