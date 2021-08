Éditorial - Locarno est à bon port

Il fallait marquer le coup. Redémarrer en fanfare. Tenter de faire oublier que le monde a changé, que nous sommes sous l’ère Covid et qu’on ne peut plus vivre les festivals comme avant. Constat qui semblait déjà évident à Cannes, mais qui le fut encore plus cette année à Locarno, avec son nouveau directeur, ses nouvelles mesures sanitaires, sa numérisation, son basculement partiel en ligne.

Forts de tout cela, les hommes de Locarno, soit son président, Marco Solari, et son nouveau directeur artistique, Giona A. Nazzaro, ont tenu la barre. Avec fermeté et courage. Prêts à traverser tempêtes et embruns. Car le Locarno Film Festival, c’est un vaisseau lancé dans un grand bain parsemé de nombreux obstacles. Ceux-ci vont de la météo à la présence des stars invitées. Au milieu de la houle, il s’agit à tout le moins de maintenir le cap. Au terme de ces onze jours de traversée, on peut affirmer que celle-ci s’est bien déroulée. Le navire est arrivé à bon port.

Mais l’équilibre – et ce n’est pas un secret – est précaire. Un rien peut déstabiliser l’échafaudage. En attendant, Nazzaro nous a rassurés sur ses capacités à concocter une sélection, sachant que le voisinage d’autres festivals (Cannes, Venise) lui vole des films inévitablement. Il a aussi réussi à préserver une unité sur la Piazza Grande, avec une orientation de titres plus populaires, sans que la programmation ne ressemble à un «open air» où se succéderaient les avant-premières.

Avec toutes les difficultés sanitaires qui se sont rajoutées, on peut dire que son baptême est réussi. Pour Locarno, une nouvelle ère débute et on peut parier que les équipes songent déjà aux festivités du 75e, en 2022. On ne sait pas si le monde sera redevenu «normal», mais le festival aura bien lieu, nous en sommes sûrs. «Cinema is back», comme on pouvait lire avant chaque séance.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.