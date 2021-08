Festival de Locarno – Locarno, une édition miraculeuse Le nouveau directeur artistique du festival, Giona A. Nazzaro, a dû jongler avec de multiples paramètres imprévisibles. Pascal Gavillet

La Piazza Grande a vibré de mille et une émotions, ici avec la président du festival Marco Solari à l’écran, avant l’ouverture. KEYSTONE

À partir d’un certain degré, les équations ne sont plus aisément solubles, lorsqu’elles n’ont tout simplement pas de solution. Il en va de même avec les festivals internationaux comme celui de Locarno. Marco Solari, président du festival, le sait parfaitement. Et lorsqu’il en a hérité, en novembre 2020, Giona A. Nazzaro, son nouveau directeur artistique, qui succède à la Française Lili Hinstin, en était parfaitement conscient. Sans savoir encore que sa première édition devrait en plus jongler avec d’autres paramètres, d’autres difficultés. La tenue inespérée de Cannes deux semaines avant en était une. Les mesures sanitaires allaient en induire d’autres, augurant d’une édition en partie gouvernée par le numérique, avec les contraintes que cela suppose. Enfin, la défection de certains professionnels de la branche – mais c’était peu notable – risquait de plomber également une manifestation qui avait un besoin capital de fêter sa renaissance après l’édition tronquée de 2020 – quelques jours de «festival» sans Piazza, sans compétition et presque sans accrédités.