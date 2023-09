Locations – Loyers encadrés, la solution? Berlin et Paris, entre autres villes, ont décidé de geler partiellement les loyers. Avec la hausse des loyers annoncée dans notre pays, devrait-on suivre la même voie? Deux avis contrastés. Patrizia Rodio

Des villes comme Paris ou Berlin ont mis en place un système de plafonnement des loyers. AFP

Entre Covid, guerre en Ukraine et inflation, c’est la soupe à la grimace pour les consommateurs des pays de la zone euro: tout augmente! Et la Suisse, bien que légèrement épargnée, n’échappe pas à la hausse des prix. L’immobilier est aussi concerné. Les loyers pourraient renchérir avec la hausse du taux directeur – et partant, des taux hypothécaires – promulguée en mars dernier par la Banque nationale suisse pour lutter… contre l’inflation.