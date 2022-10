Réactions – L’Occident au soutien des lauréats du Nobel de la paix Le prix Nobel de la paix a été attribué vendredi à trois représentants russe, ukrainien et bélarusse de la lutte pour les libertés civiles.

Les grandes capitales occidentales ont salué vendredi l’attribution du prix Nobel de la paix à trois représentants de la société civile en Ukraine, en Russie et au Bélarus, qui a hérissé le poil de la diplomatie bélarusse.

Le prestigieux prix a ainsi été conjointement attribué au militant bélarusse Ales Beliatski, en prison dans son pays, à l’ONG russe Memorial – frappée par un ordre de dissolution – et au Centre ukrainien pour les libertés civiles qui s’emploie à documenter les «crimes de guerre russes» dans le conflit en cours.

Depuis New York, le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres a salué une décision qui «met en lumière le pouvoir de la société civile pour faire avancer la paix». Les défenseurs des droits humains, militants environnementaux et journalistes sont victimes d’«arrestations arbitraires, de dures peines de prison, de campagnes de dénigrement, d’amendes paralysant leur action et d’attaques violentes», a-t-il souligné.

À Washington, le président américain Joe Biden a fait valoir le courage des lauréats face «à l’intimidation et à l’oppression». «Ces âmes vaillantes (…) ont cherché la vérité et rendu compte au monde entier de la répression politique contre leurs compatriotes -- en parlant, en résistant et en persistant malgré les menaces de ceux qui voulaient les réduire au silence», a dit le démocrate dans un communiqué.

«Artisans de la paix»

En Europe, depuis Bruxelles, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a applaudi sur Twitter un prix qui «a reconnu le courage exceptionnel des femmes et des hommes qui s’opposent à l’autocratie» et «montrent le véritable pouvoir de la société civile dans la lutte pour la démocratie».

En France, le président Emmanuel Macron a salué dans un tweet des «artisans de la paix» qui «savent pouvoir compter sur le soutien de la France». A Londres, le ministre des Affaires étrangères James Cleverly a félicité les lauréats en ajoutant que «le Royaume-Uni (soutenait) tous ceux qui se lèvent face à l’autoritarisme et la tyrannie».

En Allemagne, l’un des porte-parole du gouvernement, Wolfgang Büchner, a salué l’engagement «exceptionnel» des trois lauréats au cours de «ces dernières années et décennies»: «ils sont opposés à l’oppression et à l’action contre les forces pacifiques de la société civile, comme nous le vivons en particulier en Russie et au Bélarus», a-t-il ajouté.

«Cela nous donne la foi»

Au Bélarus, l’opposant et ancien diplomate Pavel Latushka s’est réjoui d’un «geste symbolique» qui permet «d’attirer l’attention sur les 1334 prisonniers politiques actuellement dans les prisons du Bélarus». «Cela nous donne la foi», a-t-il dit. «Le prix est une reconnaissance importante pour tous les Bélarusses combattant pour la liberté et la démocratie», a tweeté la cheffe de l’opposition Svetlana Tikhanovskaïa.

Le porte-parole de la diplomatie bélarusse, Anatoli Glaz, a au contraire critiqué les décisions du comité Nobel, «tellement politisées ces dernières années qu’Alfred Nobel (le fondateur des prix, ndlr) n’en peut plus de se retourner dans sa tombe». En Ukraine, la présidence ukrainienne a estimé que la population de l’Ukraine était «aujourd’hui le principal artisan de la paix».

