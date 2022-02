Crise en Ukraine – L’Occident riposte à l’ordre d’invasion russe

Américains et Européens ont énuméré ce mardi les sanctions qui vont pleuvoir si Poutine envoie comme prévu ses troupes soutenir les sécessionnistes.

La riposte ne s’est pas fait attendre. Les États-Unis et l’Europe ont annoncé ce mardi une série de sanctions contre la Russie de Vladimir Poutine, qui a reconnu lundi soir les républiques autoproclamées de Donetsk et Louhansk et ordonné l’envoi de troupes dans ces territoires sécessionnistes situés dans l’est de l’Ukraine.

Ces mesures sont-elles susceptibles de faire reculer Moscou? «Certaines des sanctions peuvent vraiment faire du tort à l’économie russe, mais leur effet se fera sentir sur le long terme. Par ailleurs, si la Russie peut s’afficher en grande puissance, le président Poutine est disposé à en payer le prix. C’est un stratège militaire, pas un génie de l’économie», nuance Gustav Gressel, spécialiste des questions militaires russes au Conseil européen des relations internationales (ECFR) à Berlin.