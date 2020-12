Le confinement sied aux disques – L’OCL et Renaud Capuçon gravent Pärt Le premier projet du prochain directeur de l’orchestre lausannois a été anticipé par la pandémie. Le disque sortira en septembre 2021. Visite en coulisses. Matthieu Chenal

Lausanne, le 1 er décembre 2020. Enregistrement à la Salle Métropole de l’OCL avec Renaud Capuçon dirigeant l’orchestre de son violon. Odile Meylan

Rendue inaccessible par le deuxième semi-confinement, la Salle Métropole à Lausanne ne reste pas pour autant silencieuse. De la musique y résonnait la semaine dernière, de la plus haute tenue, mais en toute discrétion. Les restrictions sont sévères: 30 personnes maximum peuvent se réunir dans la salle de 1100 places. Les 23 musiciens de l’Orchestre de Chambre de Lausanne (OCL) – les cordes seules et le percussionniste – étaient dirigés du violon par Renaud Capuçon, et tous masqués. Ajoutez à cela deux techniciens de la prise de son, un vidéaste et la régie de l’orchestre. Ce matin-là, l’audience s’est limitée au journaliste de service et à son acolyte photographe, et encore en ordre successif.

Un projet en avance

En cette fin d’année perturbée, l’OCL exploite au mieux son lieu de résidence permanent pour effectuer deux enregistrements, l’un avec son directeur artistique actuel, Joshua Weilerstein, et l’autre avec Renaud Capuçon, son successeur à partir de septembre prochain. La session d’enregistrement initialement prévue au début du mandat du violoniste français a simplement été avancée au mois de décembre en raison de l’arrêt des concerts et pour permettre aux musiciens de continuer à jouer.

Pour respecter les espaces entre chaque musicien, l’orchestre a pris place dans la salle entre les câbles et les micros. Des longues tenues répétitives d’accords parfaits aux cordes ponctuées par quelques doux tintements de cloches autour desquelles le violon brode des arabesques dans l’extrême aigu trahissent vite la signature d’Arvo Pärt. Le compositeur estonien, qui vient de célébrer ses 85 ans, est au cœur de cet enregistrement, l’occasion de se replonger dans les pages qui ont fait sa célébrité, en particulier «Tabula Rasa» et «Fratres».

Renaud Capuçon souhaitait enregistrer avec l’OCL les pages pour violon solo d’Arvo Pärt dédiées à Gidon Kremer, Yehudi Menuhin et Vladimir Spivakov. Odile Meylan

Lors de notre passage, l’orchestre et le violoniste travaillaient sur «Darf ich…» une page bien moins connue, très brève et condensée d’Arvo Pärt, écrite en hommage à Yehudi Menuhin. «Jouez très intense!» lance le chef, qui renonce dans un premier temps à sa partie soliste pour la mise en place très minutieuse de la pièce.

«Je rêvais depuis longtemps de graver cette musique, mais je n’avais pas encore trouvé l’instrument adéquat.» Renaud Capuçon, violoniste et chef d’orchestre, à propos d’Arvo Pärt

Le violoniste-vedette de la marque Erato (Warner), qui débute sa carrière de chef, ne pouvait pas rêver meilleure mise en route de sa collaboration avec l’OCL: «Je rêvais depuis longtemps de graver cette musique, mais je n’avais pas encore trouvé l’instrument adéquat. La concentration incroyable de l’OCL, la qualité de ses cordes me confirment que cela valait la peine d’attendre!» À l’issue de la session, le soliste aura ces mots à l’orchestre: «Merci pour ces couleurs, ça m’inspire!»