Aviation militaire – L’OFAC dit stop aux vols passagers à bord d’un Mirage Alors que plusieurs sorties étaient prévues en 2023, Espace Passion n’a pas reçu l’autorisation de vol pour son Mirage III DS. Sébastien Galliker

Faute d’autorisation de l’OFAC, Espace Passion doit annuler sa campagne de vols passagers 2023 à bord de son Mirage III DS. PHILIPPE MAEDER – Archives

Les campagnes de vols passagers à bord du Mirage III DS biplace J-2012 de l’association Espace Passion étaient déjà prévues entre les mois d’avril et juillet 2023. Elles n’auront pas lieu, vient d’apprendre l’association de passionnés d’aviation militaire, réunissant plus de 1000 membres et fondée en 1998. «Cette décision est indépendante de notre volonté et vient de nous être communiquée par l’OFAC (ndlr: Office fédéral de l’aviation civile). Il en résulte que nous ne pourrons plus faire de vols passagers avec notre Mirage III DS», annonçait lundi le comité par courriel.