Objectifs d’Alain Berset – L’offensive des dépistages de masse stagne Le gouvernement souhaite tester préventivement le plus de personnes possible, mais les cantons et les entreprises montrent certaines réserves. Sonia Imseng

Alain Berset souhaite que, chaque semaine, 40% de la population suisse se fasse dépister préventivement. Keystone/Cyril Zingaro

Le ministre de la Santé Alain Berset souhaite que 40% de la population se fasse dépister préventivement chaque semaine et ce dès que possible. Cette offensive de tests est toutefois en train de s’enliser, souligne la SonntagsZeitung.

Les cantons de Vaud, du Valais, de Lucerne et Zurich ne décideront pas avant les prochaines semaines s’ils peuvent – ou même veulent – étendre les essais pilotes en matière de dépistage de masse aux écoles et aux entreprises.

Zurich, les cantons de Suisse orientale, mais aussi Bâle veulent se passer des tests de masse dans les écoles. Ils préfèrent favoriser les tests là où il y a des «hotspots».

Les grands distributeurs Migros et Coop ainsi que des entreprises liées à la Confédération telles que la Poste et les CFF se montrent également réservés sur la question de savoir si et comment ils vont autoriser les tests de masse pour le personnel.