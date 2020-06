Pour appâter le client – L’Office du tourisme vaudois joue la carte des bons cadeaux Contre deux nuitées à l’hôtel, une carte prépayée d’une valeur de 100 francs sera offerte par chambre. L’initiative est soutenue par le Département de l’économie et implique un réseau idoine de partenaires commerciaux. François Barras

Le château de Chillon ou la Compagnie générale de navigation du Léman comptent parmi les activités touristiques où il sera possible d’utiliser les cartes prépayées. DR

Pour innover en temps post-Covid, il faut un peu de débrouille et beaucoup d’argent. Pour ce dernier point, la somme de 250’000 francs a été débloquée par le Département de l’économie, de l’innovation et du sport (DEIS). Elle sera répartie en 2500 unités dans autant de cartes prépayées d’une valeur de 100 francs chacune, baptisées «Vaud à la carte» et offertes dès le 1er juillet aux clients ayant réservé deux nuitées hôtelières ou plus dans le canton. L’hôte aura ensuite le loisir de dépenser cette cagnotte à puce pour s’offrir un restaurant, une ou deux bouteilles chez un vigneron, visiter un musée ou un site touristique, payer un transport ou des frais d’hôtel.

La débrouille, elle, consiste à rendre opérante cette initiative de promotion cantonale qui implique un réseau large et inédit de partenaires commerciaux et touristiques. Sont concernés l’Association romande des hôteliers, GastroVaud, l’Office des vins vaudois ainsi que les destinations touristiques du canton. Afin que la carte prépayée puisse être utilisée et débitée exclusivement auprès des prestataires touristiques, un portail dédié est mis en place à leur attention (sur www.myvaud.ch/inscription). Cette base de données ainsi créée permettra de déterminer où les cartes seront valables. Le montant de la transaction sera ensuite directement reversé au prestataire, sans commission.

Quant au partenaire hôtelier, il recevra «ses» cartes, la confirmation de ses réservations pour un séjour de deux nuitées ayant lieu entre le 1er juillet 2020 et le 18 avril 2021. Après contrôle, la carte sera transmise directement à l’hôtel concerné, qui pourra la remettre au client lors de son arrivée.