Vacances en Suisse cet été – L’Office du tourisme vaudois mise sur l’humour pour séduire L’OTV lance une nouvelle campagne qui détourne les consignes sanitaires. Une palette d‘offres spécifiques et également mise en ligne. Sylvain Muller

Nouvelle campagne Pour convaincre les Suisses de venir dans le canton cet été, l’OTV mise sur l’humour en détournant les consignes sanitaires Office du tourisme du Canton de Vaud

Le confinement n’a pas nui à la créativité des responsables de l’Office du tourisme du canton de Vaud (OTV). Ils ont lancé vendredi une nouvelle campagne adaptée aux circonstances et truffée de clins d’œil aux messages sanitaires ayant envahi notre quotidien. Les affiches de la campagne invitent ainsi à se laver les mains… dans le lac Lioson, à garder ses distances… sur la passerelle suspendue Peak Walk des Diablerets, ou à éviter les poignées de main… avant de trinquer au chasselas sur une terrasse de Lavaux.

Le tout est placé sous le slogan «Nous prenons soin de vous», détournant le désormais célèbre «Prenez soin de vous». Et il se repère sur les réseaux sociaux grâce au hashtag #RestezChezNous rappelant forcément la consigne «Restez chez vous».

De belles vacances dans le canton de Vaud

«Contrairement à d’autres, nous ne sommes pas convaincus qu’on peut désormais lever toutes les restrictions, explique le directeur, Andreas Banholzer. Avec cette campagne, nous avons donc voulu montrer – peut-être de manière un peu osée –, qu’il est possible de passer de belles vacances dans le canton de Vaud tout en respectant les nouvelles règles sanitaires.»

La campagne est également diffusée l’autre côté de la Sarine, puisque les Suisses alémaniques constituent une part importante des visiteurs du canton. Elle se décline alors sous le slogan «Wir passen Sie auf» (Nous prenons soin de vous) et le hashtag #WaadtElse. Un clin d’œil au slogan d’une réputée marque de capsules de café, même si son plus célèbre ambassadeur, un certain George Clooney, fait plutôt d’habitude la promotion de la région du lac de Côme.

Cette nouvelle campagne s’accompagne d’une première palettes d’offres, réservables tout de suite, comprenant plusieurs forfaits mariant nuit d’hôtel et activités. On citera par exemple le séjour évasion dans les Alpes vaudoises avec aller-retour à Glacier 3000, entrée aux Mines de sel de Bex, ainsi qu’au Bains de Villars pour 145 fr., nuitée comprise. Ou celle comprenant la location d’un vélo électrique dès 125 fr., nuit comprise également. Le monde viticole n’est pas oublié, avec le forfait Wine Testing proposant une dégustation de six vins de La Côte chez un vigneron pour la modique somme de 15 fr. Toutes ces offres et celles à venir sont regroupées sur le site internet myvaud.ch.