Etude – L’offre de soins aux migrantes est à améliorer La Suisse dispose d’un système de santé de qualité, mais l’accès aux soins reste limité pour certains groupes de la population selon une étude.

les femmes ayant immigré en Suisse utilisent certains services de santé, de dépistage notamment, moins souvent que le reste de la population bien qu’elles souffrent plus fréquemment de maladies chroniques, révèle une étude. Keystone/archive

L’offre de soins aux migrantes et l’information à ce sujet sont susceptibles d’améliorations en Suisse. C’est le constat d’une étude internationale dirigée par l’Institut de médecine sociale et préventive (ISPM) de l’Université de Berne.

La Suisse dispose d’un système de santé de qualité, mais l’accès aux soins reste limité pour certains groupes de la population. Ainsi, les femmes ayant immigré en Suisse utilisent certains services de santé, de dépistage notamment, moins souvent que le reste de la population bien qu’elles souffrent plus fréquemment de maladies chroniques, a indiqué l’alma mater bernoise dans un communiqué.

L’étude MIWOCA (Migrant Women’s Health Care Needs for Chronic Illness Services in Switzerland) consistait à rassembler les expériences de femmes atteintes de maladies chroniques issues de l’immigration afin de montrer comment elles vivent l’accès aux soins en Suisse et d’en déduire des propositions d’amélioration.

Au départ, 48 entretiens ont été réalisés à Berne et à Genève avec à chaque fois 12 femmes venues d’Allemagne, de Turquie, du Portugal et de Suisse. Une fois les entretiens analysés, les participantes ont été regroupées en groupes de travail afin de donner un retour sur les résultats.

La perspective des participantes a en outre été complétée par 12 entretiens réalisés avec des spécialistes du monde médico-social à Berne et à Genève. Enfin, les participantes ont également joué un rôle capital lors de la troisième phase du projet dans le cadre de trois dialogues multipartites.

Dix recommandations

Dix domaines concrets ont été identifiés grâce aux données collectées. Lors des entretiens avec les femmes concernées, il est notamment apparu évident que la situation de l’information sur le système de santé suisse était insuffisante pour les personnes atteintes de maladies chroniques qui viennent d’arriver en Suisse.

Cet aspect a été abordé lors des dialogues avec des médecins généralistes, spécialistes, caisses d’assurance maladie, associations de patients, différentes ONG, l’Office fédéral de la santé publique, la Conférence des directeurs cantonaux de la santé, le Secrétariat d’Etat aux migrations ainsi que la Conférence suisse des institutions d’action sociale.

D’autres recommandations concernent un accès simplifié aux prestataires de soins, la promotion ciblée de relations de confiance entre les professionnels de santé et les patientes ou encore l’amélioration de la prise en compte des patientes et de leurs ressources dans les décisions relatives au traitement.

L’étude a été réalisée par l’ISPM en collaboration avec les Universités de Genève, de Tübingen et d’Istanbul et financée par le Fonds national suisse dans le cadre du programme national de recherche PNR 74 (Système de santé).

ATS/NXP