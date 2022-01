Communication de crise boiteuse – «L’OFSP est en train de perdre sa crédibilité» Deux experts en communication reviennent sur le dernier cafouillage de la Confédération, qui a pu faire croire que la vague se stabilisait. Emmanuel Borloz

Les chiffres des contaminations du Nouvel-An sont au cœur du dernier couac de l’OFSP. Keystone

Les plus indulgents y ont vu une simple erreur vite rectifiée. Moins compréhensifs, d’autres parlent d’un couac inadmissible. Et sur les réseaux sociaux, comme de coutume, les termes sont nettement plus fleuris.

Une chose est sûre: le dernier cafouillage de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) n’est pas passé inaperçu. Pour ceux qui auraient raté le début, il faut remonter à lundi en début d’après-midi. Sur Twitter, l’OFSP annonce les nouvelles contaminations des quatre derniers jours: 38’400 cas pour le week-end du réveillon.