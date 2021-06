Lutte contre la pandémie – L’OFSP recommande la vaccination pour les enfants dès 12 ans Quelques jours après que Genève et Vaud se sont déclarés prêts à vacciner les adolescents, l’OFSP annonce qu’elle recommande la vaccination pour les 12-15 ans.

Pour l’instant, seul le vaccin de Pfizer/BioNTech est autorisé en Suisse pour les jeunes à partir de 12 ans. KEYSTONE

L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et la Commission fédérale pour les vaccinations (CFV) recommandent la vaccination contre le Covid-19 aux jeunes de 12 à 15 ans. Début juin, Swissmedic a autorisé le vaccin de Pfizer/BioNTech pour cette tranche d’âge. Les cantons de Vaud et de Genève ont déjà annoncé qu’ils sont prêts à déployer le dispositif.

L’expérience a montré que les enfants et les jeunes présentent peu de risques de développer une forme grave de la maladie. Cependant, les jeunes doivent également avoir la possibilité de se protéger au moyen d’un vaccin, écrit mardi l’OFSP.

La recommandation de la Confédération s’adresse donc particulièrement aux jeunes atteints d’une maladie chronique ou qui cohabitent avec une personne immunodéprimée. Une analyse risques-bénéfices individuelle effectuée en présence des parents ou d’une autre personne de confiance doit précéder tout rendez-vous vaccinal.

Seul le vaccin de Pfizer/BioNTech est actuellement autorisé en Suisse pour les jeunes à partir de 12 ans. Lors des essais cliniques, ce produit a atteint une efficacité de presque 100% pour cette tranche d’âge. Les jeunes qui y ont participé ont reçu le même dosage que les adultes.

La réaction immunitaire était similaire à celle des 16-25 ans. Les effets secondaires correspondaient également au profil déjà connu: douleurs au point d’injection, fatigue, maux de tête, frissons, douleurs musculaires ou articulaires ou fièvre. Les effets secondaires duraient normalement entre un et trois jours et pouvaient être plus prononcés après la seconde dose.

La vaccination contre le Covid-19 sera également gratuite pour les jeunes à partir de 12 ans. Les cantons décident où elle leur sera proposée. Les jeunes de 12 à 15 ans forment désormais le sixième groupe-cible des recommandations de vaccination pour vaccins à ARNm.

ATS

