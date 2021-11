Variant Omicron – L’OFSP requiert des tests pour les voyageurs en provenance de plusieurs pays Cette mesure fait suite à la découverte du nouveau variant Omicron, détecté pour la première fois jeudi en Afrique du Sud.

Des mesures ont déjà été prises pour les passagers provenant d’Afrique du Sud et ayant atterri samedi à l’aéroport de Zurich. Ils ont dû se soumettre à un test de dépistage. MARCO ZANGGER/20min

Les voyageurs entrant en Suisse de Tchéquie, des Pays-Bas, du Royaume-Uni, d’Egypte et du Malawi doivent présenter un test Covid-19 négatif et se placer 10 jours en quarantaine. Ceci aussi bien à l’embarquement dans un avion qu’à l’entrée sur territoire helvétique.

L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a requis cette mesure en raison du nouveau variant préoccupant qui sévit dans ces pays, a-t-il tweeté samedi soir.

Des mesures ont déjà été prises pour les passagers provenant d’Afrique du Sud et ayant atterri samedi à l’aéroport de Zurich. Ils ont dû se soumettre à un test de dépistage. Tous les passagers d’un vol de la compagnie Swiss en provenance de Johannesburg ont été «informés via SMS par l’OFSP qu’ils doivent se mettre en quarantaine et se faire tester», a indiqué l’office, contacté par Keystone-ATS.

Les données des passagers de ce vol ont été simultanément transmises aux cantons afin de leur permettre de contrôler les quarantaines et les dépistages. Les cas positifs aux tests PCR feront l’objet d’analyses plus précises en lien avec le nouveau variant du virus.

Aucun contrôle spécial n’avait lieu samedi à l’aéroport de Zurich, où les voyageurs déambulaient normalement, certains évoquant d’après plusieurs médias des instructions peu claires. La veille, l’OFSP appelait les personnes provenant de pays où sévit ce variant à ne pas prendre les transports publics pour rentrer chez elles.

Vols de rapatriement

Selon l’OFSP, les passagers en provenance d’Afrique du Sud et de plusieurs autres pays doivent depuis vendredi présenter un test Covid-19 négatif et se mettre en quarantaine pendant dix jours – même si elles sont vaccinées ou guéries. Il en va de même pour tous les voyageurs en provenance de Belgique.

Les voyageurs en provenance du Botswana, du Swaziland, de Hong Kong, d’Israël, du Lesotho, du Mozambique, de Namibie, du Zimbabwe et d’Afrique du Sud sont eux actuellement interdits d’entrée sur le territoire. Les Suisses et les personnes disposant d’un permis de séjour en Suisse sont toutefois exemptés de cette interdiction.

En dehors du vol de la compagnie Swiss qui a atterri samedi à Zurich, seuls des vols de rapatriement autorisés en provenance d’Afrique australe pourront encore atterrir en Suisse, note l’OFSP.

Cas européens

Le nouveau variant Omicron n’a jusqu’à présent pas été détecté en Suisse, répète l’OFSP samedi. Le premier cas identifié en Europe l’a été en Belgique. Un autre cas suspect a été détecté vendredi soir en Allemagne chez une personne récemment rentrée d’Afrique du Sud et deux en Grande-Bretagne, également en lien avec un voyage en Afrique du Sud. Omicron a aussi été identifié au Malawi, en Israël sur une personne venue du Malawi, au Botswana et à Hong Kong.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a classé ce nouveau variant, détecté pour la première fois jeudi en Afrique du Sud, comme «préoccupant». Il présenterait un risque accru de contagion par rapport aux autres variants, dont le Delta, dominant et déjà très contagieux.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.