Mesures anti-Covid – L’OFSP sort le graphique de la peur pour lutter contre le virus Malgré des chiffres de contaminations, d’hospitalisations et de décès en baisse, l’Office fédéral de la santé publique préconise un serrage de vis. Arthur Grosjean , Julien Culet

Le Conseil fédéral va édicter de nouvelles restrictions ce mercredi pour baisser plus fortement le nombre de contaminations. KEYSTONE/Anthony Anex

La tension monte. Ce mercredi, le Conseil fédéral doit décider de nouvelles mesures anti-Covid. Il prévoit notamment d’obliger tous les restaurants à garder leurs portes fermées jusqu’à la fin de février. Une mesure qui suscite une tempête des milieux de la gastronomie.

«La moitié de toutes les entreprises cesseront leurs activités d’ici à fin mars si elles ne reçoivent pas une compensation financière immédiate», déclare depuis dimanche Casimir Platzer, président de GastroSuisse. Celui-ci avait déjà protesté contre «l’arbitraire» du Conseil fédéral, qui s’était basé sur un taux de reproduction erroné pour fermer les établissements de restauration à la fin de 2020.

560’000 doses de vaccins disponibles Afficher plus Swissmedic a autorisé ce mardi le vaccin Moderna. «Il est sûr et ses avantages l’emportent sur les risques», déclare le directeur adjoint Philippe Girard. Selon lui, c’est un peu comme le vaccin de la grippe sauf que «les effets secondaires sont parfois un peu plus sévères, surtout lors de la 2e injection». Avec le vaccin Pfizer, la Suisse pourra disposer au total de 560’000 doses à injecter au 18 janvier. Selon Nora Kronig, vice-directrice de l’Office fédéral de la santé publique, la Suisse peut déjà compter sur un million de doses en février, ce qui permettra de vacciner tous les plus de 75 ans. «Il faut vacciner aussi vite que possible les personnes à risque», insiste-t-elle. Mais les deux vaccins sont-ils utiles contre le nouveau variant britannique? Selon Philippe Girard, «une étude préliminaire montre que l’un des vaccins offre une certaine protection, mais il est beaucoup trop tôt pour répondre à la question». AR.G.

Les nouveaux chiffres de l’épidémie, diffusés mardi par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), ne vont pas diminuer la grogne des restaurateurs. Aussi bien les contaminations (2851) que les hospitalisations (147) ou les décès (98) sont désormais en baisse en Suisse.

Patrick Mathys, responsable de la gestion de crise à l’OFSP, se dit très préoccupé par la diffusion en Suisse du variant britannique du Covid-19. Keystone

Un signe que les mesures prises avant les fêtes de fin d’année ont porté leurs fruits et qu’on peut relâcher la pression? Pas du tout, rétorque Patrick Mathys, responsable de la gestion de crise à l’OFSP. «D’abord les contaminations pendant les Fêtes ne sont pas encore complètement comptabilisées, même si l’on peut déjà dire qu’il n’y a pas eu une explosion des cas à la fin de l’année 2020 comme redouté.»

Stabilisation à très haut niveau

Et de poursuivre: «Il n’y a pas de vraie diminution des contaminations mais une stabilisation à très haut niveau. On n’est absolument pas où l’on devrait être.» Pour lui, c’est une mauvaise nouvelle car un nouveau danger menace la Suisse. Lequel? Le virus variant en provenance du Royaume-Uni, bien plus contagieux.

Pour bien montrer le danger, Patrick Mathys dégaine alors ce que nous appellerons «le graphique de la peur». Basée sur les chiffres de l’Université Johns Hopkins, une référence en matière de Covid, l’illustration compare l’évolution de la pandémie dans trois pays: la Suisse, la Grande-Bretagne et l’Irlande.

Le graphique tiré des chiffres de l’Université Johns Hopkins qui donne des sueurs froides à l’OFSP.

Que constate-t-on? Que la Grande-Bretagne et l’Irlande avaient bien moins de contaminations que la Suisse en octobre et en novembre. Et puis, tout a soudainement changé. En décembre, les cas explosent dans les deux pays anglophones et dépassent à toute vitesse une courbe suisse qui redescend lentement.

Après l’épouvantail italien lors de la première vague, voici donc le cauchemar britannique et les hôpitaux surchargés à Londres. Pour Patrick Mathys, qui se dit très préoccupé, on ne peut pas prendre ce danger à la légère. «Nous avons détecté sur sol suisse plus d’une centaine de cas des variants britannique et sud-africain. C’est le double de la semaine précédente. Et les personnes infectées n’ont plus de rapport avec des résidents britanniques. Le virus, et on l’avait annoncé, se diffuse en Suisse.»

Voilà pourquoi l’OFSP soutient le durcissement annoncé par le Conseil fédéral et verrait même d’un bon œil de nouvelles mesures. Il ne précise pas lesquelles, vu que l’affaire est hautement politique.

«C’est comme un paquebot difficilement maniable. Si on arrive à changer de cap tôt avant l’iceberg, nous arrivons mieux à l’éviter.» Didier Trono, virologue à l’EPFL

Ce serrage de vis est vu d’un bon œil par les experts. «La situation est extrêmement tendue dans toute l’Europe. Il est bien de voir une Suisse proactive», estime l’épidémiologiste genevois Antoine Flahault. Le pire serait en effet à venir. «Nous avons une épée de Damoclès au-dessus de notre tête, avec une deuxième vague qui n’a pas été endiguée et de nouveaux variants qui arrivent, alerte Didier Trono, virologue à l’EPFL. C’est comme un paquebot difficilement maniable. Si on arrive à changer de cap tôt avant l’iceberg, nous arrivons mieux à l’éviter.»

«En l’état, il ne me paraît pas nécessaire de rendre le télétravail obligatoire ou de fermer les commerces.» Blaise Matthey, directeur de la Fédération des entreprises romandes

Mais les milieux économiques demeurent sceptiques. «En l’état, il ne me paraît pas nécessaire de rendre le télétravail obligatoire ou de fermer les commerces, juge Blaise Matthey, directeur de la Fédération des entreprises romandes. Je sens monter une incompréhension. Qu’un expert montre l’impact des commerces non essentiels ou des indicateurs prouvant que les variants vont bien faire exploser le nombre de cas et nous l’entendrons.»