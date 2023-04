La construction de logements est difficile en Suisse, d’autant si l’on décourage les investisseurs. Laurent Guiraud

La pénurie de logements n’est pas près d’être résorbée, au contraire. Les demandes de permis de construire et la construction de nouveaux logements sont en baisse depuis 2018 et, selon la «NZZ am Sonntag», il manquera quelque 50’000 logements d’ici à 2026, dont 5860 dans le canton de Vaud et 3150 à Genève.

Les causes sont connues: rareté des terrains, rendements en baisse, solde migratoire important, davantage de divorces, des ménages de plus petite taille et comme le dit Martin Tschirren, directeur de l’Office fédéral du logement, «on habite toujours plus seul et plus longtemps».

Situation tendue à Genève

Il y a toutefois une autre cause à cette pénurie, notamment à Genève, où elle est particulièrement grave et dure depuis de nombreuses années. Il s’agit de l’Asloca.

Selon Carlo Sommaruga, son président, «la raison essentielle de notre existence réside dans la volonté des locataires de se défendre contre les abus de ceux qui veulent notre disparition, à savoir bailleurs, gérants, régisseurs et autres acteurs immobiliers».

«Nombre de professionnels — dont je fais partie — entretiennent de bonnes relations avec (presque toutes) les sections romandes de l’Asloca qui, comme nous, préfèrent la concertation à la confrontation.»

Si ce côté «va t’en guerre» a le mérite de la clarté, il montre bien où le bât blesse! Car les acteurs de l’immobilier ne sont pas en guerre. Ni contre l’Asloca ni contre les locataires.

La preuve? Nombre de professionnels — dont je fais partie — entretiennent de bonnes relations avec (presque toutes) les sections romandes de l’Asloca qui, comme nous, préfèrent la concertation à la confrontation. Un dialogue qui nous permet de trouver, ensemble, des solutions «gagnant-gagnant».

Les pompiers pyromanes

À Genève, toutefois, les relations entre l’Asloca et les milieux immobiliers restent tendues. Peut-être un (triste) héritage de l’époque Christian Grobet et, qui sait, aussi la proximité géographique et idéologique avec la France voisine.

L’Asloca Genève se plaint de la pénurie de logements «abordables» tout en mettant des bâtons dans les roues des investisseurs et entreprises disposées à construire. Exiger à cor et à cri la résolution d’une situation dont on est partiellement responsable, c’est le syndrome du pompier pyromane!

Une pénurie durable

Fustiger les «spéculateurs» et «barons de l’immobilier» (sic) qui s’enrichissent abusivement sur le dos des locataires est stupide. Avec de telles déclarations, l’Asloca et Ensemble à Gauche en font plus pour décourager les constructeurs que les récentes hausses des taux d’intérêt!

Les «rendements excessifs» que dénonce l’association illustrent soit son ignorance, soit sa mauvaise foi car en moyenne, les rendements nets des revenus locatifs sont de l’ordre de 3%.

Certes, il y a des excès inadmissibles (très rares parmi les professionnels et les propriétaires institutionnels), mais dans la toute grande majorité des cas, ces rendements ne représentent que la juste rémunération du capital et du risque.

La «règle d’or»

Selon une «règle d’or» bien connue, les coûts du logement ne devraient pas dépasser un tiers du revenu brut.

Dans le canton de Genève, le salaire mensuel médian des couples mariés est de 10’718 francs (4983 francs pour un ou une célibataire) et le loyer mensuel médian des logements libres de 1300 francs pour un trois pièces, 1420 francs pour un quatre pièces et 1707 francs pour un cinq pièces.

Certes, les logements à de tels prix ne se trouvent pas facilement. N’empêche: les statistiques disponibles montrent bien que la grande majorité des ménages genevois dépensent moins du tiers de leur revenu brut en loyer. Cela étant, est-il «normal» de consacrer plus de 1000 francs par mois pour une voiture et de se plaindre d’un loyer mensuel de 2500 francs pour un logement familial?

