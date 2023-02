Problèmes de chauffage à Vevey – Logés à moindres frais, mais dans le plus grand froid Des habitants d’appartements subventionnés vivent dans des températures ne dépassant parfois pas 9 degrés. Vétustes, les deux immeubles appartiennent à la Ville. Rémy Brousoz

Construits il y a bientôt un siècle, les deux bâtiments du boulevard de Charmontey abritent chacun une quinzaine d’appartements. PATRICK MARTIN/24 HEURES

«Quand je rentre du travail, il arrive que le thermomètre affiche 9 degrés dans certaines pièces. J’ai trois couches d’habits en permanence et je me promène avec une bouillotte.» Locataire d’un appartement subventionné à Vevey, Amélie* est désemparée. Et elle n’est pas la seule. Ce matin-là, trois autres de ses voisins sont venus témoigner de leur quotidien, sous couvert de gros pulls, de vestes polaires, mais aussi d’anonymat, «parce que la possibilité qu’il y ait des représailles nous fait un peu peur».