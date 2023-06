Le 21 novembre 1894, le député Favrod-Coune lisait son rapport au Grand Conseil sur la demande faite au Canton de Vaud d’exploiter la force de l’Aubonne, magnifique rivière de notre canton: «Comme vous le savez, Messieurs, l’idée de l’établissement de tramways se généralise de jour en jour, et l’emploi de toutes les forces de la nature pour faciliter les conditions d’existence et de transport ne cesse d’être un sujet d’études qu’il est bon de constater.» Cent vingt-neuf ans nous séparent de cette prise de parole, mais les enjeux restent les mêmes.

«Imaginons ce que serait la Suisse aujourd’hui si nos aïeuls n’avaient pas pris des décisions courageuses.»

Nos réseaux de chemins de fers se sont déployés au XIXe siècle, très vite nous avons commencé à utiliser la force hydraulique pour une première vague d’électrification. Le XXe siècle a vu la construction des réseaux routiers, des grands barrages et des réseaux électriques, d’eau, d’eaux usées et de communication. Construire toutes ces infrastructures a nécessité des investissements titanesques, du courage, des prises de risques par des hommes et des femmes visionnaires.

Avec le recul, il est aisé d’affirmer que les investissements d’hier ont fait la richesse d’aujourd’hui. Sans prendre trop de risques nous pouvons également dire que les investissements d’aujourd’hui seront la richesse de demain. Les autorités de la commune d’Aubonne ont investi en 1896 l’équivalent de plus d’un budget annuel pour construire une retenue d’eau, une conduite forcée, une turbine, des rails et une automotrice afin d’avoir un tramway avant Lausanne!

Cette graine semée il y a plus d’un siècle permet, en 2023, à une région de plus de 10’000 habitants de couvrir 50% de ses besoins en électricité. Imaginons quelques minutes ce que serait la Suisse aujourd’hui si nos aïeuls n’avaient pas pris des décisions courageuses et ne s’étaient pas mis au travail.

Une suite logique

C’est assez cocasse de voir ceux qui mènent campagne contre la loi climat nous proposer comme seule alternative de dépendre de l’étranger pour notre approvisionnement énergétique, alors que c’est souvent les mêmes qui souhaitent fermer les frontières le reste de l’année. Cela serait même franchement drôle si cet immobilisme n’était pas à ce point dangereux pour notre économie et notre bien-être à long terme.

La transition énergétique, l’un des grands défis de notre génération, est la suite logique des choix faits dans ce pays depuis plus de cent cinquante ans: «Employer toutes les forces de la nature pour faciliter les conditions d’existence.» La Stratégie énergétique 2050, les engagements de Paris et la loi climat que nous votons le 18 juin vont dans le même sens: gagner en indépendance, utiliser nos ressources avec intelligence et finalement le faire de manière renouvelable pour que notre génération ne soit pas la dernière à avoir autant d’opportunités.

Nicolas Suter
Chef du groupe PLR au Grand Conseil

