C’est vous qui le dites 11 août - Loi CO₂, loup, Morges, vaccination

Loi CO2

Quelles solutions pour la future loi

La loi CO2 refusée par le peuple, qui ne veut pas payer des taxes importantes sur le CO2, doit être réexaminée. Utiliser l’incitation et pas la punition. Le temps presse, les conditions climatiques se dégradent rapidement et nous avons pu le constater dernièrement. Nous devons impérativement réduire nos émissions de CO2 de 50% et plus d’ici à 2030 et c’est dans neuf ans! Pour y parvenir, des solutions incitatives et financièrement acceptables sans subventions et simple à appliquer pourraient être les suivantes.