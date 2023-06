Le climat change. Il évolue, il se réchauffe. Personne ne le nie. Les écologistes ont parfaitement su nous conduire aux urnes avec des initiatives insensées. Ils ont voulu nous démontrer que notre façon de produire est scandaleuse, que nous sommes responsables du monde qui se dessèche, des glaciers qui fondent et de la pollution en général. Ils nous ont expliqué l’importance de produire nettement moins et de favoriser la biodiversité.

La Suisse, cette mauvaise élève, la Suisse qui doit absolument fournir des efforts. Pour ce faire, nous avons besoin d’une nouvelle loi climat. Nous avons refusé la loi dite CO₂, pas grave, en voici une autre. Mais celle-ci, pas de souci, elle ne coûtera rien. Enfin, cette affirmation est moins sûre. Mais pour une fois, passons sur les chiffres qui ne mettront personne d’accord. Essayons de nous poser d’autres questions.

Le votant se donnera bonne conscience. Le Conseil fédéral pourra implanter des éoliennes là où bon lui semble. Peu importent les forêts, elles peuvent être rasées. Il approuve l’interdiction de l’essence, du diesel, du mazout et du gaz. D’un côté, l’inflation se hisse au premier rang des préoccupations des Suisses mais de l’autre, pour le climat, tripler notre facture d’électricité ne pose pas de problème. Surprenant quand même.

Avant de glisser le fameux oui, le citoyen va-t-il aller au-delà du titre et pouvoir répondre favorablement aux questions suivantes? La fabrication des voitures électriques est-elle propre? Les matériaux pour les éoliennes, les panneaux solaires ou les batteries sont-ils écologiquement corrects? Avons-nous des garanties quant à l’élimination de ces derniers une fois hors d’usage? Comment ferons-nous l’hiver ou en cas de brouillard?

Nos écologistes réclament une Suisse toute propre. Peu importe le désastre écologique pour fabriquer les batteries des voitures électriques. Ça se passe chez les autres. Est-ce que nos écolos-collés iront manifester en Chine, aux États-Unis ou en Inde? Est-ce que la surpopulation de notre pays sera un jour prise en compte? Est-ce que l’on va continuer à bétonner à tour de bras? Une fois la loi passée, est-ce que les avions seront interdits sur notre sol? Et surtout, est-ce que le fait de glisser un oui dans l’urne va faire ralentir la fonte des glaciers? Voilà les questions qui fâchent.

Consommer local

C’est en effet très dérangeant d’oser dire que l’accroissement de la population est un problème. C’est insupportable de remettre en cause la qualité des écoquartiers qui fleurissent partout, c’est encore plus risible d’imaginer se priver de vacances. Plutôt que de nous imposer des lois coûteuses et dangereuses, ne pourrions-nous pas revoir notre mode de vie? Consommer local et de saison, cesser la surconsommation frénétique en tout genre de produits venant des quatre coins du monde. Voyager moins.

En attendant des réponses claires et garanties, je voterai non à cette loi coûteuse et dangereuse.



Floriane Gonet Afficher plus Secrétaire cantonale UDC Vaud

