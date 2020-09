Le 27 septembre prochain, nous allons être appelés à voter sur une révision de la loi sur la chasse qui loupe sa cible, en augmentant encore la pression sur une biodiversité pourtant déjà bien mal en point dans notre pays.

On estime ainsi qu’un tiers des espèces vivant en Suisse est aujourd’hui en danger, une proportion qui n’a cessé d’augmenter ces dernières années. Or, au lieu d’agir concrètement pour endiguer ce déclin, on préfère contre toute logique faciliter l’abattage d’animaux rares et menacés.

Concrètement, les Cantons auraient avec cette modification de la loi la compétence d’autoriser le tir d’animaux menacés ou protégés, s’ils figurent, malgré leur statut de protection, sur la liste des espèces régulables. Cette liste pourrait par ailleurs être modifiée en tout temps par le Conseil fédéral par voie d’ordonnance, sans aucune consultation du parlement et donc sans possibilité de référendum. Aujourd’hui c’est le loup qui focalise l’attention, mais demain pourraient figurer sur cette liste le castor, le lynx ou encore le héron cendré…

L’introduction de la notion de «tirs préventifs» est un autre point hautement problématique de cette révision. Avec ce principe, des animaux protégés pourront être abattus avant même d’avoir effectivement causé des dégâts. On annule ainsi toute incitation à prendre des mesures pour protéger les troupeaux. À quoi bon rendre plus difficile l’accès du loup au bétail si on peut le tirer dès que sa présence a été confirmée dans le périmètre, sous prétexte qu’il pourrait causer des dégâts?

De plus, des espèces en voie d’extinction comme le lièvre brun, le tétras-lyre, le lagopède ou la bécasse des bois pourraient continuer à être chassées, et des méthodes de chasse barbares comme la «chasse au terrier» (qui vise à aller traquer les animaux dans leur terrier, en les terrorisant longuement et inutilement) resteraient autorisées.

Des défis réels

Cette révision est donc une mauvaise réponse aux réels défis que pose la cohabitation entre l’humain et la faune sauvage. Oui, les grands prédateurs peuvent constituer une menace pour les animaux de rente dans les alpages. Oui, les intérêts des éleveurs et des agriculteurs doivent être protégés. Mais les réponses à tout cela doivent se trouver dans des politiques volontaristes de prévention et de soutien financier aux adaptations nécessaires, plutôt que dans la fausse simplicité d’une éradication d’un problème par son anéantissement physique.

Les politiques de «gâchette facile» ont de par le passé porté de graves atteintes à la biodiversité dans notre pays. Alors que l’urgence environnementale est bien là, un retour à ces pratiques d’antan est tout sauf une bonne affaire.