La nouvelle loi sur la chasse, la protection des mammifères et des oiseaux sauvages, acceptée par le parlement en septembre dernier, instaure des règles claires et équilibrées pour la régulation d’espèces protégées et accroît ainsi la sécurité pour les animaux, la nature et les hommes.

En 2010 la Suisse comptait une dizaine de loups, la première meute s’est formée en 2012 et actuellement on compte environ huit meutes et 80 loups dans notre pays. En 2018, 591 animaux de rente ont été tués par de grands prédateurs. Les premiers dégâts sur des bovins sont enregistrés en 2019 dans le Jura et ont continué dernièrement cette année. Ces attaques répétées découragent les éleveurs qui s’investissent pour le bien-être de leurs troupeaux.

«Les effectifs de plusieurs espèces […] se sont reconstitués et posent localement de gros problèmes aux activités humaines, notamment à l’agriculture, à la sylviculture et à la pêche»

La loi actuelle datant de 1986 n’est plus adaptée aux exigences de ce jour, car depuis cette date-là, les effectifs de plusieurs espèces alors fortement menacées, telles que les cygnes tuberculés, les cormorans ou les loups se sont reconstitués et posent localement de gros problèmes aux activités humaines, notamment à l’agriculture, à la sylviculture et à la pêche.

Cette nouvelle loi est soutenue par l’Union suisse des paysans, le Groupement suisse pour les régions de montagne, Chasse Suisse et de nombreuses autres organisations et institutions.

Permettre aux Cantons de réguler modérément et avec anticipation le loup contribue à prévenir les dommages et à conserver la crainte naturelle des loups face aux humains. La loi révisée veille donc à la bonne cohabitation entre l’être humain et le loup.

Le transfert de certaines compétences aux Cantons qui sont plus au fait des réalités locales est salutaire, cela correspond au fonctionnement fédéraliste de notre pays. Cela permettra aussi de réduire les conflits et améliorera l’acceptation du loup dans les régions où des meutes sont présentes.

Soutien aux mesures de protection

Cette nouvelle loi encourage en outre la diversité des espèces, grâce au soutien que la Confédération accorde aux milieux naturels pour la protection des animaux sauvages. En plus des 2,5 millions de francs octroyés aujourd’hui, la Confédération pourra allouer jusqu’à 2 millions de francs supplémentaires par an pour des mesures de protection et de surveillance des sites.

D’autre part, la révision de cette loi renforce aussi les exigences de l’examen pour le permis de chasse et formalise l’obligation des épreuves de tir périodiques pour tous. Le nouveau texte rend également obligatoire la recherche au sang des animaux blessés. La protection des animaux et la santé animale sont dès lors renforcées, raison pour laquelle cette loi s’inscrit dans le contexte du développement durable.

Le parlement a très bien compris l’importance de cette loi révisée, le 27 septembre prochain, c’est au peuple de le confirmer par un oui.