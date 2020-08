Le 27 septembre prochain, le peuple suisse sera appelé à se prononcer sur la révision de la loi sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (LChP).

L’ancien parlement, sous la pression de représentants de cantons alpins, a affaibli les dispositions relatives à la protection dont bénéficient les animaux protégés. Ce qui devait au départ s’apparenter au toilettage de la loi concernant la situation du loup, suite à la motion Engler, s’est transformé en une vaste braderie de mauvais aloi visant toute une série d’espèces et chamboulant une organisation générale de la chasse et de la protection de la faune qui avait fait ses preuves depuis trente ans.

«Les nouvelles dispositions de la loi permettent même de poursuivre des animaux jusque dans les zones protégées.»

Les organisations de protection de la nature et des animaux n’ont ainsi eu d’autre choix que de lancer le référendum, qui a abouti en un temps record à la fin de l’année dernière. À notre sens, quatre lignes rouges ont été franchies qu’il est utile de rappeler ici.

Premièrement, il serait à l’avenir possible de tuer des espèces protégées avant même qu’elles n’aient commis le moindre dégât. Ces tirs préventifs concerneraient des animaux protégés comme le castor, le lynx, le loup et le héron cendré qui pourraient être tirés simplement parce qu’ils existent.

Les nouvelles dispositions de la loi permettent même de poursuivre des animaux jusque dans les zones protégées. Cela affaiblirait forcément le principe qu’avant de sortir le fusil, des mesures préventives sont à prendre pour éviter d’éventuels dégâts. Rappelons que l’ancienne loi est un bon compromis puisqu’elle permet de tuer les animaux protégés qui causent des dégâts importants malgré les mesures de protection, sur décision de la Confédération.

Animaux sans frontières

Ensuite, le transfert des compétences de la Confédération aux Cantons est un réel problème. En 2012, lors de la révision de l'ordonnance sur la chasse, le Conseil fédéral avait cité six raisons pour lesquelles l’intervention dans les effectifs d’animaux protégés doit être l’affaire de la Berne fédérale. Mais la nouvelle LChP veut quand même transférer cette compétence aux Cantons. Pour des animaux à grands territoires et qui ne connaissent pas les frontières comme le loup, le lynx ou même le castor, c’est évidemment intenable!

D’autre part, la liste d’abattage des animaux protégés qui comprend selon l’actuel projet d’ordonnance le bouquetin, le loup et le cygne pourra en cas d’acceptation être élargie. Un vote du parlement suffirait à forcer le Conseil fédéral à ajouter d’autres animaux protégés à la liste.

Enfin, la révision de la loi a manqué l’occasion de protéger des espèces pourtant menacées. Lièvre brun et bécasse des bois sont sur la liste rouge et peuvent toujours être chassés au plan fédéral, de même que le lagopède et le tétras-lyre, oiseaux soumis à forte pression dans l’arc alpin.

Alors que la biodiversité en Suisse est dans un état critique, la révision bâclée de la LChP vient apporter un très mauvais signal en compromettant le sort de notre faune sauvage. Nous vous recommandons de la rejeter par un non clair le 27 septembre.