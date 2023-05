Claude Chessex, membre du comité de l’USPI Vaud ARC/Jean-Bernard Sieber

Nous sommes appelés à voter le 18 juin 2023 sur la loi fédérale sur les objectifs en matière de

protection du climat, sur l’innovation et sur le renforcement de la sécurité énergétique (LCI, loi sur le

climat). Comme le laisse penser son intitulé à rallonges, il s’agit en fait d’un contre-projet indirect

devant suffisamment plaire aux auteurs de l’initiative des glaciers, retirée si ledit contre-projet est

accepté, mais également au reste de la population. Bref, un savant mélange de mesures dans l’air du

temps et politiquement correctes. Un parfait exemple du sacro-saint consensus helvétique rendu

possible par la politique des petits pas. Le hic? L’ampleur des enjeux.