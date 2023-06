Loi sur le climat

Il est urgent d’ouvrir les yeux

Plus la date de la votation s’approche et plus les arguments des opposants deviennent irrationnels. Ils disent s’opposer au «gaspillage de l’électricité», à «l’aggravation de la crise énergétique» et à «payer encore plus», au moment où on apprend que les catastrophes liées au réchauffement climatique coûtent des sommes astronomiques à la société et donc aux contribuables.