Lausanne

Il faut revoir tout le projet de la gare

La gare de Lausanne atteint le seuil de sa capacité, et des besoins; comme beaucoup de gares en Suisse, et en Europe. Un projet d’envergure est à développer qui va bien au-delà de la question de la largeur des quais. Le nombre de voies est insuffisant; il faut en ajouter de nouvelles. La place manque en surface; il ne reste donc que le sous-sol. Six voies en surface semblent le maximum possible, les trois ou quatre voies nécessaires supplémentaires devront se faire en sous-sol, sous les voies actuelles.