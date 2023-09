Loi sur les grands prédateurs – Les associations dénoncent l’ordonnance sur la chasse aux loups L’Office fédéral de l’environnement essaye d’imposer des quotas d’abattage censés décimer 60% des loups en Suisse, selon plusieurs ONG. Elles montent au créneau. Myrtille Wendling

L’ordonnance de l’Office fédéral de l’environnement prévoit de «réduire l’effectif des loups de 30 à douze meutes, également dans les régions où l’animal ne cause guère de dommages», selon un communiqué de WWF. KEYSTONE/Christian Brun

Différentes associations dénoncent une nouvelle ordonnance sur la chasse aux loups déposée par l’Office fédéral de l’environnement (OFEV). Un communiqué de BirdLife, Pro Natura, Groupe Loup Suisse et WWF Suisse soutient ce mercredi que l’OFEV «tente de faire passer en catimini des quotas d’abattage censés éradiquer le loup sur de vastes portions du territoire suisse». Il s’agirait alors du «massacre» d’environ 60% de l’espèce, selon ces ONG.

Par ailleurs, cette ordonnance serait en désaccord avec la volonté du parlement. La nouvelle loi sur la chasse, acceptée par la Chambre basse, prévoit que le loup soit protégé de l’extinction. Pour cela, des mesures de protection pour les troupeaux et les meutes étaient prévues. Or, les ONG relèvent que «l’ordonnance actuelle ne contient plus aucun de ces garde-fous essentiels».

Elles ajoutent, au contraire, que l’OFEV «entreprend des coupes budgétaires qui diminuent le soutien à la protection des troupeaux, dont l’efficacité n’est pourtant plus à démontrer». Il en va de même pour la protection du grand prédateur, puisque l’ordonnance prévoit de «réduire l’effectif des loups de 30 à douze meutes, également dans les régions où l’animal ne cause guère de dommages, ou même en l’absence d’une protection étendue des troupeaux».

Contre l’avis du peuple

Ces décisions iraient également à l’encontre de la volonté du peuple, qui a rejeté en septembre 2020 la nouvelle loi sur la chasse. Son avis était clair: la mise en œuvre d’une telle loi devra contenir la protection des mammifères et des oiseaux sauvages. Quand la version alémanique de Blick.ch a dévoilé cette ordonnance vendredi passé, l’organisation Campax a lancé une pétition intitulée «Arrêtez le massacre des loups!» En l’espace d’un week-end, elle avait reçu plus de 6000 signatures.

Les associations relèvent finalement que cette ordonnance est anticonstitutionnelle. Les quotas de chasse visant des espèces protégées, en l’occurrence le loup, sont contraires à la loi suisse. Elles appellent donc à un rejet total de ces propositions et arguent qu’«en optant pour l’élimination de toutes les meutes qui excèdent la valeur seuil, même en l’absence de risque de dommages ou de menaces, on trahit l’esprit de la révision de la nouvelle loi sur la chasse initialement votée».

Myrtille Wendling est journaliste au sein de la rédaction numérique. Après un bachelor de Sociologie à l’Université de Paris, elle a obtenu son master à l’Académie des médias et du journalisme de l’Université de Neuchâtel. Elle a travaillé pour La Région, Le Temps, Watson et L'Illustré. Plus d'infos

