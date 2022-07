Abo Vital été (4/41) – Loïc Bron dévale les pistes et bosse dur pour viser le sommet Espoir du ski suisse, le jeune athlète s’entraîne toute l’année. Il a dû quitter sa maison à Le Vaud pour une famille d’accueil et suit une école à Ollon, loin de ses copains d’enfance.

Jeune espoir du ski suisse, Loïc Bron, 14 ans, s’entraîne intensément dans une salle du collège d’Ollon, avec Anaïs Collomb, sa préparatrice physique. Chantal Dervey

Chez les Bron, le ski est une histoire de famille. Caroline et Pierre-Alain, tous deux profs de ski, se sont connus sur les pistes aux Mosses. Thibaud, l’aîné de leurs deux garçons, membre du Ski-Club de Nyon, faisait des courses à l’âge de 8 ans. Il a montré la voie à son petit frère Loïc, qui passait déjà entre les piquets à 3 ans. Chez les Bron, l’or est blanc, le sol est pentu, on ne marche pas, on glisse, et on aime les défis, la vitesse et la compète.