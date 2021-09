Prêté au LHC – Loïc In-Albon: «Je ne pensais pas que je reviendrais si vite en National League» L’attaquant valaisan du HC La Chaux-de-Fonds a été prêté au Lausanne HC, son ancien club, pour affronter Davos, vendredi soir. Prise de température à quelques heures du coup d’envoi. Jérôme Reynard

Loïc In-Albon a disputé les deux dernières saisons de National League sous le maillot de Langnau. KEYSTONE

Loïc In-Albon décroche son téléphone depuis le domicile d’Andrea Glauser, défenseur lausannois. C’est chez son ex-coéquipier de Langnau que l’attaquant valaisan prépare son match du soir, qu’il disputera avec les Lions face à Davos, prêté par son club, le HC La Chaux-de-Fonds (Swiss League), face à la défection de plusieurs joueurs du LHC (Almond, Maillard) et aux choix tactiques de son staff technique (2 attaquants étrangers seulement).

«Je ne pensais pas que je reviendrais si vite en National League, se marre Loïc In-Albon au bout du fil. J’ai appris la nouvelle mercredi à la mi-journée. J’étais en train de manger avec mes coéquipiers du HCC et Loïc Burkhalter (ndlr: directeur sportif des Abeilles) m’a appelé. Il m’a demandé comment j’allais puis a enchaîné avec un «ça te dirait d’aller jouer avec Lausanne vendredi?» Je n’ai pas hésité une seconde. J’ai accepté. Derrière, j’ai remarqué qu’en plus c’était pour un match à la Vaudoise aréna, face à Davos, contre qui j’avais inscrit mon premier but en National League. Un joli signe, non?»

Loïc In-Albon sous le maillot du LHC, durant la saison 2018-2019. KEYSTONE

L’attaquant de 24 ans, joueur du LHC entre 2013 (M17) et 2019, a participé au warm-up matinal des Lions. Il évoluera a priori au centre de la quatrième ligne en soirée et devra donc d’emblée être dans le rythme du championnat de référence. «Vous savez, celui de la Swiss League n’est pas tellement plus bas. C’est surtout moins structuré. Et puis, j’aligne les grosses minutes de jeu depuis le début de la saison avec Chaux-de-Fonds. Je suis prêt à relever ce défi.»

Objectif National League

Loïc In-Albon sera sur la glace pour donner un coup de main à son ancien club le temps d’un match, avant de rejoindre son équipe, qui se déplace à Thurgovie samedi. Mais il compte aussi marquer les esprits dans l’optique d’un éventuel retour en National League, où il a déjà évolué quatre saisons (deux avec Lausanne, deux avec Langnau).

«Mon objectif est de revenir dans cette Ligue. J’ai toujours dit que je m’étais engagé avec Chaux-de-Fonds (ndlr: pour un an) pour retrouver le plaisir et la confiance, après deux années compliquées à Langnau. Pour le moment, ça fonctionne (ndlr: 5 points en 5 matches). Je prends mon pied. On est un super groupe. Mais l’idée, c’est de revenir en National League.»

