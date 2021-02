Ski alpin – Loïc Meillard à la lutte pour la victoire Le skieur d’Hérémence a réalisé le deuxième temps de la première manche du géant de Bansko en Bulgarie. Trois Suisses dans le top 8.

Loïc Meillard jouera la gagne, dimanche après-midi, lors de la seconde manche du géant de Bansko (Bulgarie). Sur un tracé initial très exigeant, le skieur d’Hérémence, huitième la veille sur la même piste, a réalisé le deuxième chrono derrière le Français Mathieu Faivre (-0’’42), champion du monde à Cortina. Il se battra toute à l’heure pour la première victoire de sa carrière dans la discipline (3 podiums).

Marco Odermatt, lui, est un peu plus décroché. Au moment de son départ (No 7), on se disait pourtant qu’il aurait peut-être un coup à jouer dans la lutte pour le globe de la spécialité, le leader de la discipline Alexis Pinturault (3e à 0’’79) n’ayant pas forcément briller et son second Filip Zubcic (+3’’10) ayant commis une grosse faute. Mais le Nidwaldien, troisième du général après sa cinquième place de samedi, doit jusqu’ici se contenter du sixième rang, avec un retard de 1’’20 sur Mathieu Faivre.

Justin Murisier n’est pas loin. Le Valaisan a réalisé le huitième temps de la première manche, à 1’’79 du leader et à une seconde du podium. De son côté, Gino Caviezel (13e) accuse un retard de 2’’45, alors que Semyel Bissig (+4’’10) n’est pas certain d’être au départ du deuxième tracé.

