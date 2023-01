Ski alpin – Loïc Meillard bien placé pour l’emporter à Wengen Le skieur d’Hérémence a réalisé le meilleur chrono lors de la première manche du slalom de Wengen. Il a devancé les Norvégiens Henrik Kristoffersen et Lucas Braathen. Rebecca Garcia

Loïc Meillard pourrait remporter le premier slalom de Coupe du monde de sa carrière dimanche après-midi. AFP

Loïc Meillard est bien positionné pour gagner une course qui échappe aux Suisses depuis 1987. Le skieur d’Hérémence a été le plus rapide lors de la première manche du slalom de Wengen.

Il s’est montré particulièrement à l’aise sur le haut du tracé, et y a forgé toute son avance avant de perdre quelques centièmes sur le bas. «Ce n’était de loin pas une manche parfaite, a soufflé un Meillard conscient de ses erreurs au micro de la RTS au terme de sa course. Les autres, ça doit être pire que moi encore. C’est vrai que c’est spécial, mais il faut apprendre à l’accepter.»

Même les Norvégiens Henrik Kristoffersen (2e, +0’’45) et Lucas Braathen (3e, +0’’48) ont souffert sur la neige très salée de l’Oberland bernois. Le gagnant du slalom d’Adelboden a donné beaucoup d’instructions à ses coéquipiers qui s’élançaient après lui, mais cela ne leur a pas permis de faire mieux que l’excellent chrono que Loïc Meillard. Il faut dire que la piste se creusait de plus en plus, rendant la tâche encore plus compliquée à ceux qui s’élançaient par la suite.

Les autres Suisses loin du podium

Il faudrait une excellente deuxième manche - ou un effondrement des concurrents - pour que d’autres skieurs suisses accrochent un podium. Daniel Yule, qui était monté sur le podium l’an dernier a semblé aujourd’hui se battre lors de chaque virage. Il a terminé avec une seconde et 96 centièmes de retard sur le leader.

Ramon Zenhaüsern (9e, +2’’21), qui retrouve ses sensations depuis le début de la saison, s’est lui aussi placé dans le top 10. Le Vaudois Marc Rochat (+4’’19) a bien failli perdre l’équilibre dans le mur final, mais il est parvenu à se rattraper pour éviter l’élimination. Il devrait toutefois être de la partie en deuxième manche, tout comme Luca Aerni (+4’’44). Tanguy Nef a quant à lui été éliminé en première manche.

Le départ de la deuxième manche sera donné à 13h15. Dans une épreuve où tout peut arriver, Loïc Meillard refermera le portillon de départ pour peut-être remporter son premier slalom en Coupe du monde.



