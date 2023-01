Ski alpin – Loïc Meillard devancé par Kristoffersen à Wengen Henrik Kristoffersen remporte le slalom de Wengen, devant Loïc Meillard et Lucas Braathen. Le skieur d’Hérémence était pourtant en tête après la première manche. Rebecca Garcia

Loïc Meillard n’est pas passé loin de sa première victoire en slalom, dimanche à Wengen. AFP

Les Norvégiens étaient en feu. Henrik Kristoffersen a remporté le slalom de Wengen, dimanche, grâce à une superbe deuxième manche. Il a privé Loïc Meillard d’une première victoire dans la discipline en Coupe du monde tandis que Lucas Braathen (+0’’49) a terminé à la troisième place.

Loïc Meillard avait pourtant tout pour s’imposer. 45 centièmes d’avance sur son plus proche concurrent et une bonne dose de confiance. Mais le skieur d’Hérémence n’a pas été assez rapide en deuxième manche, et le temps perdu en chemin a bénéficié à Henrik Kristoffersen, qui compte au final 20 centièmes d’avance. «C’est un peu frustrant, mais à la fin cela reste une deuxième place», a affirmé le Valaisan au micro de la RTS juste après la course.

Cette deuxième place s’inscrit pour l’heure comme son meilleur résultat de la saison. Et le polyvalent skieur ne monte pas sur le podium pour la première fois, puisqu’il avait terminé troisième à Val-d’Isère dans la même discipline. Il était aussi monté sur la boîte en super-G à Bormio et en géant à Adelboden.

Des remontées fantastiques

Le Norvégien Alexander Steen Olsen a réalisé une deuxième manche de folie qui lui a permis de remonter de 13 places. Sandro Simonet a aussi gagné quelques rangs dans la hiérarchie grâce à sa performance de l’après-midi. Il termine 16e de l’épreuve.

Ramon Zenhaüsern a bien failli chuter mais il est resté sur ses skis, au prix de nombreux centièmes. Il se classe dans le top 10. Un autre Valaisan, Daniel Yule, a souffert sur le deuxième tracé, et son chrono s’en est ressenti. Il a terminé onzième (+3’’19). Marc Rochat (17e, +4’’18) a lui aussi été malmené sur le tracé. «C’est très raide», a commenté le Vaudois au micro de la RTS, qui a ensuite parlé d’une gravité qui faisait bien son travail.

Luca Aerni (25e, +5’’06) a également peiné mais parvient à marquer des points. Le Genevois Tanguy Nef a quant à lui été éliminé en première manche.



