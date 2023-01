Ski alpin – Le doublé norvégien et l’émotion suisse Lucas Braathen a remporté le slalom dimanche, devant son coéquipier norvégien Atle Lie McGrath. Eliminés en géant la veille, ils ont su assurer sur une Chuenisbärgli très compliquée. Rebecca Garcia Adelboden

Le Norvégien Lucas Braathen laisse exploser sa joie après sa victoire. AFP

Porté par la foule, Loïc Meillard (+0’’93) a terminé à une quatrième place au goût amer lors du slalom d’Adelboden. Le skieur d’Hérémence avait pourtant su se placer sur le podium provisoire dans la matinée, et occupait la deuxième place au moment de s’élancer en deuxième manche. Mais il a été chassé du trio de tête pour un seul centième. «Il y a la frustration de manquer pour un centième le podium. Ça fait mal surtout ici à la maison. C’est jamais drôle d’être à cette place.

Loïc Meillard a manqué le podium pour un centième de seconde. Getty Images

Les rails formés par le passage de ses adversaires lui ont compliqué la tâche, même si les conditions étaient similaires pour le vainqueur. «A la fin Braathen gagne, il a réussi le même rail que moi donc ce n’est pas une discussion», a tranché le Suisse. Linus Strasser, troisième (+0’’92), a lui aussi été battu par les jeunes Norvégiens Braathen et McGrath (2e, +0’’71).

Les deux spécialistes de slalom ont fait tout juste après avoir fait faux la veille, lors de leur élimination en géant. Cette fois-ci, ils ont su dompter la Chuenisbärgli et ont laissé éclater leur joie en se prenant dans les bras une fois que Lucas Braathen a franchi la ligne.

Outre Loïc Meillard au pied du podium, le Valaisan Ramon Zenhäusern (+1’’20) a réussi décrocher la huitième place. «Je n’ai plus d’excuse au niveau de la santé maintenant. Ça va dans la bonne direction», a reconnu le skieur, soulagé et acclamé par la foule. Il faut dire qu’il aime Adelboden et qu’Adelboden l’aime. «J’ai marqué mes premiers points de Coupe du monde ici, mon premier top7 aussi. Mais un jour j’aimerais être sur le podium. Avant cela, je n’arrête pas ma carrière.»

Marc Rochat a aussi brillé, en s’offrant une belle neuvième place (+1’’57). Emu, le Vaudois avait la larme à l’oeil au moment de se livrer à la presse. «Il y a tellement de moments difficiles dans une carrière sportive. C’est le genre de moments qui fait tout oublier. Gosse, j’ai rêvé de venir ici et maintenant ça fait plusieurs années que je suis là. Mais, je n’ai pas toujours réussi à saisir mes opportunités et aujourd’hui, je crois que c’est mission accomplie et je suis hypercontent», a-t-il confié.

Devant la presse, dans l’aire réservée aux athlètes, Marc Rochat a obtenu les félicitations de tout le monde: le président de Swiss-Ski Urs Lehmann, la foule et même de la personne qui l’entraînait lui et Luca Aerni lorsqu’ils étaient enfants. Daniel Yule (11e, +1’’74) et Luca Aerni (22e, 2’’68) ont terminé un peu plus loin. Tanguy Nef a lui été éliminé en deuxième manche.

Rebecca Garcia est journaliste à la rubrique sportive.

