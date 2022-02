Ski alpin – Loïc Meillard se battra pour une médaille en 2e manche du slalom Quatrième de la première manche dominée par l’Autrichien Johannes Strolz, le Valaisan est placé pour décrocher sa première médaille olympique lors du slalom des Jeux de Pékin. Deuxième manche dès 6h45. Sylvain Bolt Yanqing

Très régulier cette saison en slalom, Loïc Meillard tentera de décrocher sa première médaille olympique. AFP

Le Valaisan Loïc Meillard a été le meilleur skieur suisse lors de la première manche du slalom des Jeux de Pékin. Le skieur d’Hérémence pointe à la quatrième place provisoire, à 30 centièmes de l’Autrichien Johannes Strolz.

Libéré par son titre olympique lors du combiné à Pékin, Strolz a pris tous les risques pour devancer d’un fil les Norvégiens Henrik Kristoffersen (2e à 2 centièmes) et Sebastian Foss-Solevaag (3e à 6 centièmes), le champion du monde de la discipline.

Le classement de la première manche du slalom masculin.

Les autres Helvètes sont un peu plus loin. Avec son dossard numéro 1, le Haut-Valaisan Ramon Zenhäusern a semblé assurer en première manche. En raison de l’immense densité qui caractérise le slalom cette saison, le médaillé d’argent entre les piquets serrés aux JO de PyeongChang 2018 se retrouve à la 11e place, à 80 centièmes du surprenant Johannes Strolz.



Yule et Aerni plus loin

Davantage à l’attaque sur le premier tracé, le Valaisan Daniel Yule a commis plusieurs petites fautes qui l’ont relégué à la 13e place, à 1’’14 du leader. Luca Aerni n’a pas non plus réussi une manche très propre et paie notamment très cher une grosse faute commise à mi-parcours.

Si son compatriote du Val Ferret a encore un tout petit espoir de se reprendre en deuxième manche, cela sera très compliqué pour le skieur de Crans-Montana, qui pointe à la 18e place à 1’’71 de Strolz. Aerni se retrouve ainsi condamné à réaliser un exploit quasi impossible sur le second tracé.

La première manche a été marquée par les éliminations de l’Autrichien Manuel Feller, du Suédois Kristoffer Jakobsen et du Norvégien Lucas Braathen, tous candidats au podium dans cette discipline.



