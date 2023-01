Ski alpin – Loïc Meillard s’est tracé un boulevard Le skieur d’Hérémence a livré une performance XXL pour se classer en tête de la première manche du géant de Schladming (Aut), mercredi. Il a devancé Gino Caviezel. Deuxième manche à 20 h 45. Rebecca Garcia

Loïc Meillard est en tête de la première manche du géant de Schladming en Autriche. AFP

Quand il n’y a pas Marco Odermatt pour prendre le commandement de la course, il y a Loïc Meillard. Le skieur d’Hérémence s’est emparé de la première place lors de la première manche du géant de Schladming (AUT), mercredi soir.

Après le passage d’une trentaine de skieurs, une hiérarchie s’est déjà bien dessinée dans cette épreuve de Coupe du monde. Au terme d’une véritable démonstration sur la glace, le Suisse a montré toute l’étendue de son talent pour devancer Henrik Kristoffersen d’une seconde et six centièmes. Rien que cela. Le Norvégien n’a pu qu’applaudir et laisser son siège.

Gino Caviezel au deuxième rang

Il a terminé troisième de la manche puisqu’un autre Suisse est venu s’intercaler entre lui et Meillard. Gino Caviezel, deuxième, ne compte que 64 centièmes de retard sur son coéquipier. Deux hommes en tête, donc, bien éloignés de la concurrence. Henrik Kristoffersen (+1’’06), l’Autrichien Manuel Feller (4e, +1’’52) ou encore le Slovène Zan Kranjec (5e, +1’’65) auraient besoin d’un petit miracle, tant les Suisses ont brillé sous les projecteurs.

De quoi mettre en joie un Marco Odermatt venu assister à la course. Car le Nidwaldien a choisi d’y renoncer en raison de sa blessure au genou contractée lors de la première descente de Kitzbühel. Il vise toutefois les deux super-G de Cortina d’Ampezzo, samedi et dimanche.

Confirmer en deuxième manche

Très rapide sur le haut du tracé déjà, Loïc Meillard a ensuite déroulé jusqu’à la ligne d’arrivée. Rapide, juste dans ses trajectoires, il n’a commis aucune erreur. Son souci sera désormais de confirmer en deuxième manche. S’il n’est pas parvenu à le faire la veille en slalom - il était sur le podium provisoire mais a finalement terminé à la cinquième place - l’écart avec ses concurrents n’était pas aussi grand. De quoi espérer cette première victoire tant attendue en géant après six podiums dans la discipline?

Outre Meillard et Caviezel, le camp suisse était aussi représenté par le Grison Thomas Tumler (+3’’23) et le Valaisan Justin Murisier (+3’’71). Ils risquent de ne pas disputer la deuxième manche dont le départ sera donné à 20h45.



