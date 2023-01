Ski alpin – Loïc Meillard sur le podium provisoire du slalom de Schladming Le Valaisan se classe 3e à l’issue de la première manche du slalom disputé dans la station autrichienne. Le Norvégien Henrik Kristoffersen est bien parti pour l’emporter.

Loïc Meillard confirme sa dynamique positive. AFP

Loïc Meillard est lancé vers son cinquième podium de la saison en Coupe du monde. Le Valaisan d’origine neuchâteloise a bouclé la première manche du slalom de Schladming (Autriche) en 3e position.

Parti avec le dossard No 6, Meillard a rendu une copie convaincante: bien entré dans sa course et en tête à mi-tracé, il a hypothéqué son avance dans le dernier secteur. À l’arrivée, il a franchi la ligne avec un débours de 30 centièmes sur Henrik Kristoffersen, leader provisoire. Le Norvégien, dauphin de son coéquipier Lucas Braathen au classement de la spécialité (365 points contre 370), devance l’Autrichien Manuel Feller de 21 centièmes. Braathen, lui, figure au pied du podium (+0’’57), juste devant le Valaisan Ramon Zenhäusern (5e, +0’’66). Daniel Yule, vainqueur du slalom de Kitzbühel dimanche, est 8e (+1’’18).

Parmi les autres Suisses en lice, le Vaudois Marc Rochat (20e, +2’’53), le Genevois Tanguy Nef (21e, +2’’83), le Valaisan Luca Aerni (24e, +3’’38) se sont hissés parmi les 30 qualifiés, au contraire du Grison Sandro Simonet (32e, +4’’12), du Valaisan Noël von Grünigen (38e, +4’’83) et le Lucernois Joel Lütolf (éliminé).

La deuxième manche débute à 20h45.

BCH

