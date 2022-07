Évasion – Loin des côtes, plus près du cœur de la Bretagne L’intérieur des terres de la région convie à sillonner rivières, villes et forêts, entre trésors historiques, merveilles naturelles et vieilles légendes. Un régal. Gregory Wicky

Les tours en poivrière du château de Josselin surplombent l’Oust. Emmanuel Berthier

À l’évocation de la Bretagne, on pensera peut-être d’abord à ses 1700 km de littoral, à ses falaises, aux remparts de Saint-Malo ou aux plages de Quiberon. Les côtes, bien sûr, ont leurs atouts. Mais l’intérieur des terres, moins couru, n’a rien à leur envier. Les instances touristiques bretonnes, qui souhaitent faire mieux connaître le centre de leur région, nous y ont conviés pour un voyage de quelques jours, à la découverte de ses trésors naturels et historiques. En route.

Notre périple commence au centre de la Bretagne, au cœur d’un bois dont le nom fera frétiller les amoureux de mystique médiévale: Brocéliande. Si le cadastre indique frustement qu’on se trouve dans la forêt de Paimpont, du nom de la ville autour de laquelle elle se déploie, tout le monde ici lui préfère son appellation légendaire. C’est dans cette forêt dense et mystérieuse, nommée Brécilien au Moyen Âge, que se dérouleraient une part conséquente des récits fabuleux du cycle arthurien, répartis entre Grande et «petite» Bretagne, des deux côtés de la Manche.

Au nord de cette forêt de 9000 hectares, le Centre de l’imaginaire arthurien accueille les visiteurs dans le Château de Comper. Un joli espace muséographié sis au bord de l’eau, dans ce qui fut à l’origine un fort du XIIIe siècle détruit à maintes reprises et devenu au XVIIe siècle lieu de plaisance. «Ici, l’histoire se mêle à la légende et les couches se superposent, raconte Annaëlle, notre guide du jour. Selon la légende, c’est dans le lac que Merlin construisit par amour un palais de cristal pour la fée Viviane. Il le cacha au regard des hommes en le dissimulant sous l’eau…»

Le lieu est géré par une équipe de passionnés, qui organisent jeux de rôle et ateliers autour de thèmes médiévaux. «On sent un engouement croissant pour ces activités depuis plusieurs années, notamment depuis la sortie des films du «Seigneur des Anneaux», de «Harry Potter», ou encore de «Kaameloot», reprend notre hôte. C’est un esprit qui s’accorde aussi bien avec des envies de retour à la nature.»

1 / 3 Le hêtre de Ponthus, au cœur de la mystérieuse forêt de Brocéliande.

Un engouement sur lequel capitalise volontiers le village de Paimpont, non loin, qui joue le rôle de capitale de Brocéliande. Outre sa superbe abbaye du XIIIe siècle, on pourra s’arrêter à la Maison du Graal pour quelques souvenirs, ou à la biscuiterie Merlin pour un kouign ammann, le fameux gâteau beurré cher aux Bretons. Ouverte en 2012 et agrandie cette année, la Porte des secrets, sorte de musée de la mystique bretonne, dispose d’une belle scénographie explorant plus avant la mythologie de la région.

Paimpont peut également servir de base pour partir sur les très belles routes de la région à vélo électrique, à louer au centre du village. Une façon idéale de plonger plus au fond dans la forêt, à la rencontre d’arbres charismatiques, comme le tortueux hêtre de Ponthus ou le chêne de Guillottin. Ou simplement de sillonner cette belle région, qui mise sur le tourisme vert. Dans le silence de routes et de chemins peu fréquentés, on pourra découvrir la beauté de ces terres tranquilles, très agricoles aussi, riches notamment en champs de céréales et en exploitations bovines. Au bord d’un vaste domaine, un agriculteur nous a ainsi assuré que statistiquement, un Breton nourrissait à lui seul six Parisiens…

Fierté contagieuse

La fierté évidente du monsieur nous mène à ce qui pourrait bien être l’un des attraits les plus forts de la région: les gens. Dur de ne pas user de clichés lorsqu’une population vous a plu à ce point, mais dieu que les habitants d’ici sont sympathiques! Est-on simplement bien tombé? On n’aura en tout cas rencontré, en 5 jours sur place, que des personnes accueillantes, causantes, franches. Plus épatant encore, cette fierté bretonne n’a jamais semblé s’accompagner d’arrogance, juste du plaisir d’être né ici.

On pousse vers le sud, passant du département d’Ille et Vilaine à celui du Morbihan, direction l’Île aux pies. Classée Grand Site Naturel, la zone se déploie le long de l’Oust, rivière qui serpente dans une faille entre granit et schiste, dans un paysage de falaises rocheuses, de marais, de landes et de forêts de pins maritimes. L’endroit est réputé dans toute la Bretagne pour sa faune et ses paysages autant que pour ses sports en extérieur: escalade, randonnées, VTT, accrobranche…

On a pour notre part choisi de faire le tour de l’île en louant un canoé. Au son des pagaies frappant doucement l’eau, on a vu des hérons, des familles de cygnes (papa nous a fait comprendre d’un air menaçant qu’il fallait passer notre chemin rapidement), des terriers de loutres. Très peu exploitée pour préserver la faune et la flore, l’île elle-même n’abrite qu’un petit camping. Les berges sont fréquentées par les promeneurs et les cyclistes – le sentier Velodyssées, qui relie l’Angleterre au nord de l’Espagne, passe par ici.

Vers l’ouest, l’Oust rejoint le Canal de Nantes à Brest. Les amateurs de mobilité douce peuvent emprunter le chemin de halage de cette formidable réalisation du XIXe siècle, commencée par Napoléon pour contrer le blocus maritime imposé par les Anglais. On peut s’arrêter à l’écluse locale – l’une des 236 que compte le canal – et discuter un peu avec l’éclusier, l’un des derniers de France à vivre là dans sa maison de fonction au bord de l’eau.

1 / 4 La région de l’Île aux pies, non loin de Redon, un paradis pour les sports en pleine nature. Clo&Clem

Car le tourisme en péniche a aussi la cote dans la région. Ceux qui descendent le canal vers le nord-ouest arriveront à Josselin, pépite de ville médiévale bâtie sur une colline. Classé «Petite cité de caractère», un de ces labels dont la France raffole, le bourg présente de magnifiques maisons à colombages de toutes les couleurs, très joliment restaurées. Chaleureux et fleuri, il donne envie de s’y installer un moment.

Clou du spectacle, le magnifique château dont les tours médiévales en poivrière surplombent la rivière. L’édifice, son jardin à la française et son parc à l’anglaise, vaut la visite. Derrière la façade gothique sculptée au XIXe siècle, une guide érudite et volubile nous a fait le tour des fastes intérieurs, riches en objets d’époque. Entre la grande histoire – Richelieu fit détruire une grande partie du Château au canon pour réduire le pouvoir d’Henri II de Rohan, duc protestant jugé trop influent – et la petite – vous verrez que les lourdes chaises à porteurs, sur lesquelles les nobles du XVIIIe aimaient à sillonner les chemins d’Europe, étaient munies de vitres latérales, comme les voitures d’aujourd’hui – la visite vous fera traverser tout le IIe millénaire. Les descendants du duc de Rohan vivent toujours à l’étage.

Mystérieux menhirs

À la croisée de ces aspects historique, naturel et mystique, terminons par une visite du site de menhirs de Monteneuf. Ici, plusieurs millénaires avant notre ère, les hommes et les femmes du Néolithique dressèrent et au fils des siècles 500 de ces pierres énigmatiques. Là aussi, l’aide d’un guide permettra d’explorer quelques pistes sur les raisons et les façons qui poussèrent les Bretons d’alors (des millénaires avant les populations celtes, n’en déplaise à Obélix) à tailler, aligner et ériger des blocs pesant parfois 30 tonnes. «On ne peut que supposer, étaie Julien, notre guide. Était-ce une façon de marquer pour toujours un paysage, de laisser une trace? Ce lieu marquait-il une frontière entre deux mondes? Voulait -on honorer la mémoire de grands hommes? On aura peut-être un jour des réponses.»

Il se dégage des lieux une poésie, un sentiment d’harmonie avec la nature. Le site, mis en scène avec goût, n’a commencé à être valorisé que dans les années 1970. Les archéologues y découvrent toujours de ces pierres couchées et recouvertes par le temps, et leur travail est mis en lumière au fil du site. Le mot de la fin pour notre guide du jour. «Lorsque j’étais enfant, mon grand-père m’expliquait qu’en Bretagne, dans sa jeunesse, un pêcheur n’épousait pas une paysanne. Il y avait un monde entre les côtes et les terres. Était-ce déjà le cas au néolithique? Le site de menhirs de Monteneuf est le deuxième plus important, après celui de Carnac, sur la côte sud. Cette débauche d’énergie illustrait-elle surtout une forme de rivalité?» On aime l’imaginer.

