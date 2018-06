Plaisir moussant

Certes, un distributeur de savon à pompe est pratique, hygiénique et moderne. Mais soyons honnêtes, rien à voir avec le savon en pain traditionnel et familial. Ce qui le distingue de son rival liquide, c’est son parfum plus intense, car non dilué. Sans compter l’éphémère sensation de cette chose glissante que l’on tourne et retourne au creux des paumes. Ainsi que les souvenirs d’enfance: cette savonnette, on la voit encore dans la boîte en plastique vert menthe que papa préparait à chaque sortie piscine...

La nostalgie est un sentiment de regret intense, l’exemple du musicien britannique Bob Stanley le montre bien. Dans un article du Guardian, le membre du groupe pop Saint Etienne a confessé qu’il avait mal vécu le fait que le fabricant de son savon préféré, le renommé Pears, en ait modifié la formule. L’odeur, qu’il associait au «linge fraîchement lavé et au confort», n’était plus celle-là. Il a alors sillonné l’Angleterre en quête des restes de cette senteur familière et mis la main sur quelque 200 pains de «son» savon (qu’il garde désormais précieusement)!

Recette millénaire

Les petits cubes parfumés sont basés sur une recette simple qui n’a pas beaucoup varié depuis des milliers d’années. Vers 2500 av. J.-C., les Sumériens, une civilisation qui s’épanouissait dans la partie sud de l’Irak actuel, fabriquaient leur savon avec de l’huile végétale et des cendres. Ce mélange servait alors à cicatriser les plaies, pas encore à se laver. Ce sont les Egyptiens qui ont adopté cet usage en ajoutant aux deux ingrédients du bicarbonate de sodium qu’ils employaient aussi pour la momification. Alors que les vieux Grecs préféraient râcler leur saleté avec une spatule en métal, les Romains de l’Empire utilisaient de l’eau chaude et du savon, ce qui a longtemps passé pour l’une des raisons de leur décadence: parfumés et ramollis, ils ne se montraient plus très vaillants sur les champs de bataille. Les Germains et les Gaulois, eux, se tartinaient les cheveux de savon comme d’un gel.

Sentir mauvais, puis bon

Avec le Moyen Age, la pratique du bain disparaît. Dans les thermes publics, où hommes et femmes cohabitaient jusqu’alors sans gêne pour se laver (et se rencontrer), la syphilis et la peste se sont rapidement propagées. Si l’eau, chaude surtout, ouvre les pores de la peau, c’est aussi – croit-on à l’époque – une porte d’entrée aux agents pathogènes. On se met alors à porter des sous-vêtements en lin qui absorbent la saleté et la sueur, et on recourt aux poudres et aux essences parfumées pour masquer les odeurs. Ceux qui ne peuvent s’offrir du parfum, trop coûteux, sentent simplement mauvais... Les justifications varient: en Espagne, par exemple, au XVIIe siècle, la communauté chrétienne s’enorgueillit de ses effluves chargés qui la démarque du peuple musulman suspicieusement propre à ses yeux. La Bible, pourtant, fait référence à un produit apparenté au savon. Et, plus tard, la Sainte Vierge réconciliera les chrétiens avec le savon en devenant la patronne des savonniers.

Finalement, dans le sillage des modes venues d’Orient, l’envie de sentir bon s’impose tout autour de la Méditerranée. Savona (dont le nom dérive de l’italien sapone, savon), sur la Riviera italienne occidentale, et Marseille deviennent de véritables fiefs du savon. Pour la première fois, les pots parfumés rapportent de l’argent. En 1829, quelque 4000 tonnes de savon seront fabriquées rien qu’en France. Au début du XXe siècle, le centre de cette vague de propreté parfumée se déplace de l’autre côté de l’Atlantique. Un bain de savon est même considéré, dans le Nouveau Monde, comme une sorte de rituel d’adieu à une «Europe puante». C’est aussi aux Etats-Unis que sont construits les premiers hôtels avec salles de bains. Et, dans les années 1930, à New York, neuf appartements sur dix ont leur propre salle de bains, pour un sur dix en Italie.

La savonnette revient en force

La vie toujours plus trépidante et l’envie constante de nouveaux produits ont, depuis, fait la part belle au gel douche aux dépens du pain de savon. En avoir un sur le bord de sa baignoire était jugé ringard, même s’il sentait vraiment bon. Mais tout ça est terminé! Aujourd’hui, la mode est aux Birkenstock, comme bien sûr au végétalisme, et la savonnette revient en force: belle, sans prétention, elle exhale la simplicité fraîche dans son emballage minimaliste, donc écologique. Son entrée dans le segment du luxe peut aussi expliquer sa renaissance. Un cube siglé Coco dans la salle de bains ou dans l’armoire diffuse un parfum agréable, avec un certain je-ne-sais-quoi en plus. Pourquoi s’en priverait-on?

