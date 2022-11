Football – L’OM perd tout, l’Eintracht de Sow qualifié Les Marseillais, qui rêvaient des 8es de finale, ont été battus chez eux par Tottenham (2-1). L’Eintracht Francfort termine deuxième du groupe. Jérémy Santallo

Groupe D

Le suspense était total avant cette sixième et dernière journée de la phase de groupe puisque les quatre équipes se tenaient en deux points: Tottenham (8), Sporting (7), Eintracht Francfort (7) et Marseille (6). Au final, Portugais et Allemands ont échangé leurs places et pour l’OM, le coup est rude.

Au Vélodrome, les Marseillais ont entrevu les 8es de finale au moment où Mbemba (45 +2) a placé un coup de tête surpuissant. Mais Tottenham, qui avait perdu son attaquant Son avant la mi-temps, est revenu fort des vestiaires. Lenglet a égalisé (54e) et Höjbjerg a offert la première place du groupe aux Spurs à la 95e.

Les joueurs d’Antonio Conte sont accompagnés par l’Eintracht Francfort du Suisse Djibril Sow, qui a renversé le Sporting au Portugal (2-1). Gomes avait ouvert le score mais une main de Coates a relancé les actions des Allemands. Kamada (59e) a transformé le penalty et Kolo Muani (72e) a marqué le but de la qualification.

Groupe A

Les deux étaient déjà qualifiés mais Liverpool a infligé sa première défaite toutes compétitions confondues à Naples (2-0). Les hommes de Jürgen Klopp, qui disputait son 400e sur le banc des Reds et son 100e dans la plus belle des compétitions, ont passé l’épaule en fin de rencontre avec des buts de Salah et Nunez (2-0).

Considéré comme la meilleure équipe d’Europe, le Napoli devait s’incliner par quatre buts d’écart pour voir les Reds leur chiper la première place du groupe. Victorieux en Ecosse des Rangers (3-1), l’Ajax a conservé son strapontin pour l’Europa League.

Groupe C

Condamné à l’Europa League avant son déplacement en République tchèque, le FC Barcelone s’est imposé sans trop trembler face au Viktoria Plzen (2-4). Torres a inscrit un doublé tandis qu’Alonso et Torre y sont chacun allés de leur but. Chory a marqué deux fois pour les locaux.

Dans le même temps, le Bayern Munich, privé de Robert Lewandowski, a battu l’Inter Milan (2-0) grâce à des réalisations de Pavard et Choupo-Moting. Les Bavarois terminent invaincus avec 18 points et 8 unités d’avance sur leur dauphin intériste. De quoi débarquer confiants pour la suite.



