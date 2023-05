Nouvelles perspectives – L’ombre de Nadal plane sur Genève et dope les envies Privé de son roi, Roland-Garros s’invite dans toutes les conversations du Gonet Geneva Open. De nouvelles ambitions prennent forme, sur le court et devant les micros. Mathieu Aeschmann

Casper Ruud, Alexander Zverev et Taylor Fritz ont rendez-vous jeudi en quarts de finale du Gonet Geneva Open, mais leur esprit est déjà en partie à Paris. AFP/EPA/AFP

Rafael Nadal ressemble de plus en plus à Roger Federer. Même absent, l’Espagnol est partout. Depuis jeudi dernier et l’annonce de son forfait à Roland-Garros, le Majorquin monopolise l’attention. Il s’invite dans les conversations, les soupirs et les projections. D’un mot, il a transformé Paris. La citadelle imprenable s’est muée en terre de tous les possibles. Si bien que dans les arcanes du Gonet Geneva Open, le microcosme s’observe et devise. Des vestiaires s’échappent quelques notes de jazz: «Et si c’était la chance de ma vie…»