Après son expulsion Down Under – L’ombre de Novak Djokovic plane au-dessus de l’Open d’Australie Bien que rentré au pays, le Serbe cristallise les conversations dans les salles de presse du site de Melbourne Park. Pour combien de temps encore? Jérémy Santallo

Novak Djokovic à l’entraînement le 13 janvier à Melbourne. Une image qui apparaît lointaine, aujourd’hui. KEYSTONE

Comment aurait-il pu en être autrement? Avec les premiers échanges, les premiers résultats, voire les premiers coups d’éclat, on a enfin pu parler de jeu, un peu. Mais l’ombre volumineuse et envahissante du non vacciné Novak Djokovic, expulsé d’Australie après avoir vu le recours contre l’annulation de son visa définitivement rejeté ce week-end, a plané au-dessus de Melbourne Park, lundi, pour le premier jour du Grand Chelem Down Under.