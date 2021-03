Quand un parlement réfléchit à étendre ses pouvoirs de contrôle, c’est toujours un point à mettre à son crédit dans un système démocratique. D’autant plus dans un contexte où ce même parlement se trouve en face d’un gouvernement plus fort que lui. C’est exactement le cas ce mardi, lorsque le Grand Conseil devra décider s’il veut mettre en place une commission d’enquête parlementaire sur les problèmes financiers de l’hôpital de Rennaz.

Avec ou sans commission, les questions sur la situation financière de l’hôpital de Rennaz sont légitimes, face à un trou de 18 millions de francs et des garanties de plusieurs dizaines de millions. Mais derrière les interrogations financières, l’affaire de l’Hôpital Riviera-Chablais est surtout pour la droite l’occasion de légitimer un retour sur l’«ère Maillard». C’est-à-dire sur les douze ans passés par le conseiller d’État socialiste à la tête du Département de la santé et de l’action sociale.

Il n’est pas certain que le nom même du ministre soit cité mardi devant le parlement. Mais son ombre planera forcément sur Rennaz, lui qui, depuis son élection en 2004, a vécu tout le chantier et toute la mise en place de l’hôpital. Mais la droite n’a jamais caché son énervement face à la place occupée par le socialiste, au centre de toutes les grandes décisions sur la santé en général, et sur les hôpitaux et les cliniques privées en particulier.

Alors que l’initiative du PLR pour donner au CHUV un conseil d’administration est en passe d’être refusée (face à un contre-projet présenté par le Conseil d’État), enquêter sur l’HRC deux ans après le départ de Pierre-Yves Maillard est peut-être l’ultime solution à droite pour questionner l’action du ministre.

Le choix de créer une commission est une décision souveraine du Grand Conseil. Alors que le personnel hospitalier est sous pression face à la pandémie, les partisans d’une commission auront besoin d’arguments pointus pour le convaincre de redérouler le fil d’une ère ancienne et d’un chantier de dix ans.