En concert à Genève – Lomepal raconte la naissance douloureuse de son nouvel album Le rappeur et chanteur français aura mis un an pour réaliser son dernier opus. Avant sa venue à l’Arena, il nous raconte sa valse-hésitation entre numérique et analogique. Jérôme Estebe

Lomepal: après l’interminable genèse de son nouvel album, une petite coupe s’impose. MANU FAUQUE

Il traverse la plaine de Plainpalais d’un pas tranquille avec son skate à la main, sa barbe noire et son bon sourire. Nul ne l’aborde, nul ne le guigne. Pourtant, ne nous y trompons pas, c’est une star. Une vraie. Il remplira l’Arena en février prochain. Son dernier et troisième disque caracole au faîte des meilleures ventes. Lui, c’est Lomepal. Et il revient de loin. Car ledit album, «Mauvais ordre», a été un casse-tête, ou plutôt un casse oreille, à écrire et enregistrer. Un long et inconfortable zigzag entre numérique et analogique, qu’il nous raconte avec une franchise désarmante.