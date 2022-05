Santé – L’OMS a recensé 348 cas d’une hépatite d’origine inconnue L’OMS privilégie l’hypothèse d’un adénovirus pour expliquer une mystérieuse maladie, recensée dans 20 pays et qui touche principalement des enfants.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé mardi avoir identifié 348 cas probables d’hépatite d’origine inconnue, et privilégier l’hypothèse d’un adénovirus pour expliquer cette mystérieuse maladie qui touche principalement des enfants.

Selon l’OMS, ces cas d’hépatite d’origine inexpliquée ont été recensés dans 20 pays. Un total de 70 autres cas suspects, recensés dans 13 pays, attendent d’être confirmés par des tests. Seuls six pays recensent plus de cinq cas, mais le Royaume-Uni a signalé à lui seul 160 malades.

«Des progrès importants ont été réalisés en ce qui concerne les investigations complémentaires et l’affinement des hypothèses de travail», a déclaré Philippa Easterbrook, du programme mondial de l’OMS sur l’hépatite, lors d’une conférence de presse.

Cinq décès aux États-Unis

La Grande-Bretagne a coordonné un ensemble d’études portant sur les gênes des enfants touchés, leur réponse immunitaire, les virus et d’autres études épidémiologiques, a-t-elle indiqué. Le Royaume-Uni avait initialement signalé le 5 avril à l’OMS dix cas d’hépatites graves en Écosse, chez des enfants de moins de dix ans.

«À l’heure actuelle, les principales hypothèses restent celles qui impliquent l’adénovirus, en prenant également en considération de façon importante le rôle du Covid, soit en tant que co-infection, soit en tant qu’infection antérieure», a déclaré Philippa Easterbrook.

Aux États-Unis, les autorités sanitaires ont indiqué vendredi qu’elles enquêtaient sur 109 cas similaires, dont cinq mortels. Trois enfants sont par ailleurs décédés en Indonésie. Des tests effectués la semaine dernière ont confirmé qu’environ 70% des cas étaient positifs à l’adénovirus, le sous-type 41 – normalement associé à la gastro-entérite – étant le plus répandu, a ajouté Philippa Easterbrook.

18% de cas positifs au Covid-19

Les adénovirus se propagent généralement par contact personnel, par les gouttelettes respiratoires et les surfaces. Ils sont connus pour provoquer des symptômes respiratoires, des conjonctivites ou des troubles digestifs.

Les tests ont également montré qu’environ 18% des malades étaient positifs au Covid-19. «La semaine prochaine, nous nous concentrerons sur les tests sérologiques pour les expositions et les infections antérieures au Covid», a déclaré Philippa Easterbrook.

Après la découverte des 169 premiers cas, l’OMS avait indiqué que les virus des hépatites A, B, C, D et E n’avaient été détectés chez aucun des malades. La plupart des malades ont présenté des symptômes gastro-intestinaux, notamment des douleurs abdominales, des diarrhées et des vomissements, ou encore une jaunisse. Certains cas ont provoqué une insuffisance hépatique et ont nécessité une transplantation.

