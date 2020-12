Coronavirus – L’OMS affirme que la fin de la pandémie est encore loin Le directeur général de l’OMS, qui s’est dit prêt à se faire vacciner pour rassurer, a insisté sur le fait que la voie vers la fin de la pandémie était encore longue.

Le directeur de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus est prêt à se faire vacciner publiquement contre le coronavirus pour convaincre la population. Keystone

Le directeur général de l’OMS est prêt à se faire vacciner publiquement contre le coronavirus pour rassurer. Il s’est inquiété vendredi à Genève de voir de plus en plus de personnes penser que la pandémie est terminée alors que la voie «est encore longue».

Après l’annonce de trois anciens présidents américains qu’ils se feraient vacciner publiquement pour convaincre la population, Tedros Adhanom Ghebreyesus a dit à la presse «soutenir» cet effort. Il a affirmé être prêt également à ce dispositif, mais «sans prendre la place de quelqu’un».

Prochains mois difficiles

Les décisions que les dirigeants vont prendre dans les prochaines semaines vont avoir une influence «à court terme» sur les prochains mois mais aussi à plus long terme sur la fin de la pandémie, a aussi dit Tedros Adhanom Tedros. Lorsque la vaccination va démarrer, la population devra continuer de suivre les recommandations des autorités nationales et régionales, a-t-il insisté.

«Les cas et les décès vont continuer», a fait remarquer de son côté le chef du programme d’urgence au sein de l’OMS Michael Ryan. Dans les pays où le virus circule largement, il faudra maintenir en fin d’année «durablement un contrôle» sur celui-ci, a-t-il dit. «Les prochains mois seront difficiles», a renchéri une épidémiologiste, tout en ajoutant qu’ils seront aussi porteurs de possibles améliorations.

Auparavant, dans un discours devant le sommet de haut niveau sur la pandémie à l’ONU à New York, Tedros Adhanom Tedros avait à nouveau appelé les «riches» à faire en sorte que tous les pays aient accès à un vaccin. L’accélérateur lancé par l’OMS et d’autres acteurs pour une immunisation abordable et équitable a besoin de milliards de francs.

ATS/NXP