Fous du volant – Lonay en a par-dessus les oreilles des rodéos routiers Des rassemblements d’adeptes de vitesse et crissements de pneus ont lieu dans le village. Les habitants se plaignent des nuisances sonores et craignent pour leur sécurité. Raphaël Cand

Des rodéos urbains sur le parking de Landi exaspèrent les habitants de Lonay. PATRICK MARTIN/24HEURES

C’est un sujet qui fait de plus en plus de bruit à Lonay. Dans le bas du village, des rodéos routiers réunissant parfois plusieurs dizaines de véhicules ont lieu, la plupart du temps en fin de semaine. Et les nuisances – sonores notamment – ne manquent pas d’agacer les habitants.