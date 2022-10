Politique britannique – Londres avance la présentation de mesures budgétaires La première ministre Liz Truss joue sa survie politique, alors que le nouveau ministre des Finances, Jeremy Hunt, présente certaines mesures lundi.

Jeremy Hunt «présentera ensuite le plan budgétaire à moyen terme et les prévisions économiques» de l’observatoire public indépendant des finances publiques OBR le 31 octobre. (Photo d’archives) KEYSTONE/EPA/NEIL HALL

Le nouveau ministre britannique des Finances Jeremy Hunt va dévoiler dès lundi certaines mesures de son plan budgétaire à moyen terme, prévu pour le 31 octobre, tentant de rassurer les marchés plongés dans la tourmente depuis de précédentes annonces du gouvernement de Liz Truss, dont la survie politique est en jeu.

Le nouveau Chancelier de l’Échiquier, nommé vendredi, va également «faire une déclaration devant la Chambre des communes» lundi après-midi, selon un communiqué du Trésor britannique.

Ces décisions font suite «aux déclarations de la Première ministre vendredi et à des discussions entre (elle) et le Chancelier ce week-end pour s’assurer que des finances publiques tenables sur le long terme soutiennent la croissance économique», d’après ce communiqué.

Soutien massif

Jeremy Hunt «présentera ensuite le plan budgétaire à moyen terme et les prévisions économiques» de l’observatoire public indépendant des finances publiques OBR le 31 octobre, comme prévu.

Afin également de rassurer les investisseurs sur une coordination des politiques monétaire et budgétaire du Royaume-Uni, qui affichaient des directions opposées, «le Chancelier a rencontré le gouverneur de la Banque d’Angleterre» et le dirigeant du bureau de gestion de la dette dimanche soir pour «les tenir au courant de ces plans», selon le communiqué.

Les marchés sont plongés dans la tourmente depuis les mesures budgétaires du précédent ministre des Finances Kwasi Kwarteng, limogé vendredi par Liz Truss.

D’une ampleur colossale et non financée, avec un soutien massif aux factures énergétiques et de larges baisses d’impôts favorisant surtout les plus aisés, ces mesures avaient fait chuter la livre, flamber le coût de la dette de l’État et par ricochet les taux d’emprunt pour les ménages et les entreprises.

Convergence

La flambée des taux obligataires, qui évoluent en sens opposé de la valeur de ces titres, avait fragilisé les fonds de pension, qui en détiennent une part substantielle.

La Banque d’Angleterre avait dû intervenir pour empêcher la situation de détériorer en crise financière, et avait lancé le 28 septembre un programme d’urgence de rachat de titres de dette britannique à long terme. Elle a confirmé lundi dans un communiqué que ce programme avait été clos comme prévu vendredi.

«Comme c’était leur objectif, ces opérations ont permis une amélioration notable de la résilience du secteur», s’est félicitée l’institution monétaire dans son communiqué.

Lundi vers 7h15 GMT (9h15 en Suisse), la devise britannique bondissait de 0,67% à 1,1288 dollar après les annonces de Jeremy Hunt et s’appréciait également par rapport à l’euro qui cotait 0,8633 livre (-0,38%).

Changement de cap radical

Les taux à long terme reculaient légèrement à 4,54% vers 7h15 GMT (9h15 en Suisse).

Proche de Rishi Sunak, l’ex-ministre des Finances de Boris Johnson et adversaire de Liz Truss ces derniers mois dans la campagne pour Downing Street, Jeremy Hunt a affirmé ce week-end qu’il devrait prendre des mesures «difficiles», avec des hausses d’impôts et des baisses de dépenses dans tous les ministères.

Il annonce ainsi un changement de cap radical par rapport à ce qu’avaient annoncé Liz Truss et Kwasi Kwarteng, qui misaient avant tout sur la croissance, au risque de faire dérailler les finances publiques.

Vue immédiate et claire

Leur plan avait amené les agences de notation à abaisser la perspective de la dette britannique et le Fonds monétaire international (FMI) à enjoindre Londres de rectifier le tir.

Le FMI demandait de plus d’accorder leurs violons au gouvernement britannique et la Banque d’Angleterre, qui tentait en priorité de juguler une inflation à quasiment 10% au Royaume-Uni.

Le gouverneur de la Banque d’Angleterre, Andrew Bailey, s’est félicité samedi de la «convergence de vues immédiate et claire» entre la banque centrale et le nouveau Chancelier. Un satisfecit qui confirme l’ascendant que semble prendre Jeremy Hunt sur Liz Truss, fragilisée après seulement 40 jours au pouvoir.

AFP

